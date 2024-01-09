Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться на международную арену

Экс-вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, который также в свое время играл за российский „Спартак“, отреагировал на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о слабом уровне молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 без сборной России.

„Я за чемпионатом мира не слежу. Мне неинтересен чемпионат мира без участия нашей сборной. Мне неинтересно, кто там в финале или в полуфинале. Какое место заняла бы сборная России на этом турнире? Дайте мне карты, я погадаю и скажу вам. Конечно, первое!“ — заявил двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов в интервью „Спорт-Экспресс“.

До начала войны, когда молодёжная сборная России еще могла выступать на международных соревнованиях, она побеждала на МЧМ в 2011 году.

В похожей манере высказался и известный в прошлом вратарь, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который также является депутатом Госдумы от партии „Единая Россия“.

„Я видел игру нашей сборной России и те матчи, которые проходили в Гетеборге. Да, к сожалению, нас не пустили. Думаю, что у нас просто отняли золотые медали. В финале играли бы – 100%“, — сказал трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпионка мира в интервью „Матч ТВ“.

„Всем российским хоккеистам и чиновникам. Либо вы поддерживаете империалистическую войну вашей страны и все связанные с ней преступления, либо вы против нее. Вы не сможете с нами соревноваться, пока не уйдете из Украины, не заплатите репарации и не отдадите Путина под суд в Гааге. Речь идет о жизнях“, - написал Гашек на своей странице в социальной сети.

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