На ЧЕ по фигурному катанию от Эстонии отправились 6 спортсменов

Эстонию на чемпионате Европы представят шесть фигуристов: сразу три спортсмена тренера Ирины Кононовой - Натали Лангербаур (женское одиночное катание) и братья Михаил и Александр Селевко (мужское одиночное катание), также покорять литовский лед отправляется бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова и танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке.