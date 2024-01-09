На ЧЕ по фигурному катанию от Эстонии отправились 6 спортсменов
С 10 по 14 января в литовском Каунасе пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. В прямом эфире с комментариями на русском языке (Маргиев, Малова, Ранд) соревнования покажет телеканал ETV+.
Эстонию на чемпионате Европы представят шесть фигуристов: сразу три спортсмена тренера Ирины Кононовой - Натали Лангербаур (женское одиночное катание) и братья Михаил и Александр Селевко (мужское одиночное катание), также покорять литовский лед отправляется бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова и танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке.
Программа трансляций на ETV+
10 января, 18:35 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)
11 января, 14:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)
12 января, 15:25 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
12 января, 18:10 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
13 января, 13:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
13 января, 21:15 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
14 января, 15:30 - гала (Маргиев/Малова)
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.