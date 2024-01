НАШ RAHVAS | Клоунесса из Эстонии об успехе в Британии: „Можно надеть большие штаны и играть с грязью. И мне внутри от этого просто хорошо“

За него Юля получила награду за лучшее шоу на фестивале Edinburgh Festival Fringe, награду „выбор комиков“ (the Comedians’ Choice Award), во второй раз выиграла премию Малькольма Харди (первый раз премию дали за шоу „Legs“) и было номинировано в категории „Лучшее комедийное шоу“ (главная комедийная награда в Эдинбурге). После оглушительного успеха о Юлии написали такие крупные англоязычные издания, как The New York Times , Voice Magazine и The Guardian .