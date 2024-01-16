НАШ RAHVAS | Клоунесса из Эстонии об успехе в Британии: „Можно надеть большие штаны и играть с грязью. И мне внутри от этого просто хорошо“

„Мама всегда говорила, что я всех опозорю, а папа, наоборот, говорил: „А почему? Давай!“ Он считал, что это хорошо, - вспоминает Юлия реакцию родителей на свои первые выступления. - Мне всегда нравилось смешить людей, но я не думала, что это можно сделать своей профессией“.

„К тому же, - добавляет она, - девушки-клоуны в глазах людей поколения моих родителей — это что-то невозможное“. Никто, кроме папы Юлии, никогда не говорил о том, что она может смешить людей и зарабатывать на этом деньги.

Сейчас Юлии 27 лет. Уехала из Эстонии она в 12. „Моя старшая сестра была уже в Англии, она сама переехала в 16 лет. Я приехала к ней. Родители остались в Эстонии. Она сейчас, наверное, сами не понимают, как меня отпустили, - смеется клоунесса. - Я тогда им внушила, что мне нужно знать английский язык, чтобы поступать в театральные школы. Моей младшей сестре они бы так не разрешили уехать. У советских людей, наверное, было такое чувство, что в Англии лучше, чем у нас. Это неправда. Сейчас, мне кажется, Эстония очень интересное место, чтобы жить. Я часто приезжала в Эстонию, навещала театр Юность в РКЦ, где я начинала заниматься актерским мастерством. Даже однажды давала там мастер-класс. Они мне очень помогли“.