НАШ RAHVAS | Клоунесса из Эстонии об успехе в Британии: „Можно надеть большие штаны и играть с грязью. И мне внутри от этого просто хорошо“(12)
Юлия Масли родом из Эстонии. В 12 лет, вслед за старшей сестрой, она переехала в Англию, где в итоге построила успешную карьеру клоуна. Надевая в детстве колготки на голову и выходя в таком виде на улицу, девочка еще не знала, что в будущем за подобное ей будут платить деньги. RusDelfi продолжает сериал „Наш Rahvas“ о том, как живут в других странах мира бывшие эстоноземельцы.
„Мама всегда говорила, что я всех опозорю, а папа, наоборот, говорил: „А почему? Давай!“ Он считал, что это хорошо, - вспоминает Юлия реакцию родителей на свои первые выступления. - Мне всегда нравилось смешить людей, но я не думала, что это можно сделать своей профессией“.
„К тому же, - добавляет она, - девушки-клоуны в глазах людей поколения моих родителей — это что-то невозможное“. Никто, кроме папы Юлии, никогда не говорил о том, что она может смешить людей и зарабатывать на этом деньги.
Сейчас Юлии 27 лет. Уехала из Эстонии она в 12. „Моя старшая сестра была уже в Англии, она сама переехала в 16 лет. Я приехала к ней. Родители остались в Эстонии. Она сейчас, наверное, сами не понимают, как меня отпустили, - смеется клоунесса. - Я тогда им внушила, что мне нужно знать английский язык, чтобы поступать в театральные школы. Моей младшей сестре они бы так не разрешили уехать. У советских людей, наверное, было такое чувство, что в Англии лучше, чем у нас. Это неправда. Сейчас, мне кажется, Эстония очень интересное место, чтобы жить. Я часто приезжала в Эстонию, навещала театр Юность в РКЦ, где я начинала заниматься актерским мастерством. Даже однажды давала там мастер-класс. Они мне очень помогли“.
После окончания школы-интерната, вместо университета, Юлия поступила в клоунскую школу во Франции. О ней она узнала, проведя однажды театральный мастер-класс с компанией под названием Complicitet. На том мероприятии Юлия получила первый опыт клоунады. „Мне сказали „иди на сцену, смеши нас“ и все. Это было так страшно, но при этом я чувствовала себя такой живой. У меня тогда очень плохо получилось, я ничего не знала. Они (члены компании Complicitet) мне рассказали про школу мастера Филиппа Голье (Philippe Gaulier). Он старенький, но еще преподает. И эти люди все у него учились. Он преподает клоунаду. Таких мастеров очень мало. Я уговорила своих родителей вместо университета пойти туда учиться“. В школе занятия велись на английском. По ее словам, было много студентов из разных стран. „Филиппа Голье - это такой старый француз с барабаном“, - описывает преподавателя девушка.
„Школа не зависит от денег правительства. Там нет экзаменов. Там немножко анархия происходит, - улыбаясь, вспоминает место учебы Юлия. - Я пришла из среды, где все очень строго и скучно, в место, где все совсем по-другому. Мне там очень нравилось, я чувствовала себя на своем месте. Было интересно, страшно. Мы изучали театр в том числе - был и Шекспир, и Чехов, - но главным было искусство клоуна. Ты должен был вставать и смешить людей каждый день. Очень сложно, когда никто не смеется. Хохотать начинают только когда у тебя огромный кризис на сцене. Все начинают смеяться, когда ты начинаешь говорить правду, из тебя выходит что-то честное“.
В школе под Парижем будущая клоунесса проучилась 2 года. Обучение было платным, но, по ее словам, это все равно было гораздо дешевле, чем университеты в Англии.
Выступления после окончания обучения
Карьера пошла в гору далеко не сразу. Сначала приходилось работать в ресторанах параллельно с выступлениями, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Через несколько лет Юлия начала преподавать искусство клоунады.
„Это было здорово, поскольку это дало возможность больше не работать в обслуживании - делать работу, которая мне абсолютно не нравилась“, - вспоминает то облегчение девушка.
Сейчас она пытается меньше преподавать и больше выступать. „Хотя мне это нравится, просто раньше это было ради денег, а сейчас мне хочется делать это исключительно по желанию“, - уточняет она цель частично отказаться от преподавания.
Первый успех
Переломный момент в карьере наступил в 2019 году. Но перед тем, как объяснить, что повлияло на рост популярности артистки, важно дать контекст.
„В Англии есть такая традиция - тут можно делать свой театр и получать гранты от правительства на деятельность, - объясняет Юлия. - Здесь это принято - делать проектные спектакли, самостоятельные инициативы. Я работала и на другие компании в качестве актера, меня брали в спектакли. Но мне всегда нравилось делать свои шоу. Когда ты клоун - ты человек-оркестр. Тут очень развита культура комедии. Может быть не клоунада, хотя и в этой области происходит некий ренессанс. Здесь развита альтернативная комедия, абсурд. Не просто шутки в микрофон, а телодвижения тоже. Например, Мистер Бин - он очень странный. Старшее поколение его очень любит“.
Так вот, в 2019 году Юлия вместе с двумя другими братьями-артистами сделали спектакль про ноги. „Целое шоу только про ноги. Полный абсурд, - смеясь описывает его девушка. - Мы привезли его в Эдинбург. В начале было сложно, а потом все заговорили „какие-то идиоты сделали шоу только про ноги“. Зрители повалили, пришли журналисты. Все говорили „как они могли сделать шоу только про ноги? Это так глупо, но так прекрасно“.
За это шоу артисты получили награды. „Дальше было гораздо легче“, - говорит Юлия.
Но вскоре после первого успеха случился коронавирус. „Это было ужасно, - вспоминает артистка. - Единственное хорошее в нем было то, что у меня наконец появилось время писать заявки на гранты“.
Во времена коронавируса, рассказывает она, артисты начали получать деньги, чтобы снимать видео. „В этом плане было хорошо. Правительство, видимо, думало, что артистам нужны деньги. А мы думали, „как хорошо, нам столько никогда не платили“, - смеется девушка.
Первый грант Юлии Масли дали с третьей попытки. Деньги выделили на ее соло-шоу „Choosh“ (по аналогии с русским словом „чушь“). Это было первое шоу после коронавируса, и артисты только-только получили возможность выступать. И хотя зритель к тому моменту немного „остыл“, Юлию помнили по предыдущему успеху. „Не было проблем продать билеты. Я делала тур по Англии, меня звали разные фестивали, они платили деньги, чтобы меня привезти. Потом стали звать заграничные фестивали“.
„Чушь“ артистка привозила в Финляндию, Литву и в Берлин
Самый большой успех, больше всего возможностей и работы Юлии дало ее новое шоу „Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха“.
За него Юля получила награду за лучшее шоу на фестивале Edinburgh Festival Fringe, награду „выбор комиков“ (the Comedians’ Choice Award), во второй раз выиграла премию Малькольма Харди (первый раз премию дали за шоу „Legs“) и было номинировано в категории „Лучшее комедийное шоу“ (главная комедийная награда в Эдинбурге). После оглушительного успеха о Юлии написали такие крупные англоязычные издания, как The New York Times, Voice Magazine и The Guardian.
Финансы
„Раньше я делала много выступлений, за которые мне платили 50 фунтов за 10 минут. Мне надо было работать дополнительно, чтобы выступать и жить. А сейчас уровень комедийных клубов сейчас гораздо выше, и платят больше, поэтому есть возможность на эти деньги жить“, - рассказывает артистка.
Назвать точную сумму, сколько Юлия зарабатывает сейчас, сложно, поскольку это очень сильно зависит от мероприятия. „Если это фестиваль, сумма будет одна, если это для какого-то бизнеса, то заплатят гораздо больше. А если это клоунский фестиваль, который я очень люблю, но у него мало денег, то я могу и бесплатно выступить“, - улыбается Юлия. Но если говорить в общих чертах, то за 10 минут сейчас ей заплатят не 50 фунтов, а 500.
Страх многих превратить в профессию
Многие люди панически бояться выходить на сцену именно потому, что им страшно быть осмеянными за ошибки или неудачи. Но уметь смешить людей специально — вот это искусство, уверена Юлия.
„Разница между тем, чтобы быть клоуном и комиком в том, что в случае с комиком зритель смеется вместе с ним, а в случае с клоуном, над ним. И когда ты клоун, ты ведь управляешь аудиторией, у тебя контроль, - объясняет она. - Приведу еще вот какой пример. Мне кажется, когда мальчики играют с грязью, это более социально одобряемо. А девочки должны быть более чистыми. Не всегда, есть более прогрессивные семьи, но все же. А будучи клоуном я могу раздвигать эти рамки. И это так хорошо, так приятно. Можно надеть большие штаны и играть с грязью. И мне внутри от этого просто хорошо. Зритель вообще забывает, какого ты пола. Ты просто клоун. Мне это нравится“.
Искусство клоунады можно назвать интернациональным. Часто это о жестах и минимальном количестве текста. И все же разница в том, как люди реагируют на шоу, есть. „В Англии, мне кажется, люди больше привыкли к комедии, - объясняет она. - У них есть в культуре, что они ходят в пабы и наверху часто происходят комедийные вечера. Люди привыкли смеяться открыто. В Финляндии люди смеются немножко тише. В Норвегии тоже. Как будто немножко бояться“, - вспоминает девушка.
Мы заканчиваем разговор на словах о том, что Юлии бы обязательно хотелось бы в будущем выступить в Эстонии. Юля приезжает сюда навещать родителей, но шоу на родине у нее до сих пор не было.
„Знаешь, ты первый человек, который со мной связался из эстонских СМИ, - задумчиво говорит девушка. - Хотя я общалась с фестивалями, но именно сейчас я чувствую, что, может, стоит сделать какой-то первый шаг в духе „Привет, я из Эстонии“. Я бы с удовольствием приехала“.
Клоунесса продолжает: „Мне кажется, в Эстонии есть люди, которые делают интересные вещи. Мне хочется, знать, что в Эстонии происходит. Я не очень в курсе, но иногда слышу. Я сейчас работаю с одним артистом перформанса, он работал со мной над моим шоу „Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха“. Когда я с ним связалась, он сказал: „Я как раз из Эстонии сейчас вернулся, меня постоянно приглашают на фестиваль“. Я говорю: „Ты шутишь? Как? Я вообще туда не езжу“. А его постоянно зовут. Фестиваль называется baltoscandal, он про современное искусство. Его туда привозят. Он был в Раквере, в Таллинне. Мне кажется, там (в Эстонии) что-то происходит, чего я не знаю“.
Артистка рассуждает, что, останься она жить в Эстонии, вполне возможно, что и она бы занималась именно перформансом. „Мне кажется, в Эстонии сейчас развито современное искусство. Я бы занималась им, делала бы очень странные перформансы с группой“, - с улыбкой фантазирует Юлия.