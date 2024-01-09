Тайгер Вудс и Nike завершили сотрудничество спустя 27 лет

Американский гольфист Тайгер Вудс сообщил на своей странице в Instagram, что завершает сотрудничество с компанией Nike, которое длилось 27 лет.“27 лет назад мне посчастливилось стать частью одного из самых известных брендов. Время, прошедшее с тех пор, было наполнено умопомрачительными моментами и прекрасными воспоминаниями, рассказывая о которых, я мог бы потратить вечность“, — написал Вудс.Вудс отметил, что в его жизни начнется „новая глава“.

„Страсть и видение Фила Найта (генеральный директор и основатель компании. — РБК.) создали такой проект, как Nike Golf. Я хочу поблагодарить лично за это его, а также всех сотрудников и других спортивных деятелей. Я получал удовольствие от работы с вами. Люди начнут спрашивать, будет ли у меня новая глава. Да, определенно будет. До встречи в Лос-Анджелесе!“, — добавил он.

В ответном письме Nike поблагодарил гольфиста за сотрудничество. „Вы бросили вызов конкуренции, стереотипам, условностям, старому образу мышления. Вы бросили вызов всему институту гольфа. Вы бросили вызов нам. И самое главное, вы бросили вызов самому себе. И за этот вызов мы благодарны вам“, — написали Nike на своей странице в Instagram.

Вудс сотрудничал с Nike с 1996-го года. Контракт с компанией принес гольфисту более $460 млн за 27 лет.

Вудс является 15-кратным победителем „мэйджоров“ (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В июне 2022 года Forbes писал, что Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. До него заработать более $1 млрд удалось баскетболистам Майклу Джордану и Леброну Джеймсу. Основную часть доходов Вудса составляют средства от рекламных контрактов, в том числе с Rolex, Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Buick и Gillette.

21 декабря Nike, крупнейший производитель спортивной одежды в мире, сообщил об уменьшении прогнозируемых продаж по итогам года, а также объявил о планах сократить расходы на $2 млрд в течение следующих трех лет из-за снижения потребительского спроса, особенно в Китае и Европе.

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