ТАБЛИЦЫ | В ноябре дефицит товарообмена сократился. Россия по-прежнему входит в число основных внешнеторговых партнеров Эстонии(1)
По данным Департамента статистики, в ноябре 2023 года товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,7 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 12% и импорт — на 19%. Дефицит товарообмена в ноябре составил 200 миллионов евро, что на 198 миллионов евро меньше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в сравнении с тем же периодом прошлого года дефицит товарообмена в ноябре 2023 года был наполовину меньше. „Большой дефицит товарообмена коснулся всех государств-членов Европейского союза. При этом товарообмен со странами, не входящими в Евросоюз, был в профиците: в ноябре в эти страны было экспортировано больше товаров, чем из них импортировано“, — объяснила Леппметс.
В ноябре 2023 года из товаров более всего было экспортировано электрооборудования (17% от общего объема экспорта Эстонии), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (12%). Более всего, а именно на 141 миллион евро, сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (в т.ч. электроэнергии). „Далее следовало сокращение экспорта древесины и изделий из древесины (в т.ч. топливных гранул), а также различных промышленных изделий (в т.ч. сборных деревянных строений), соответственно на 35 и 20 миллионов евро. Увеличился экспорт транспортных средств и электрооборудования, соответственно на 37 миллионов и 21 миллион евро“, — сказала аналитик и добавила, что в ноябре доля товаров эстонского производства осталась на том же уровне, что и годом ранее, и составила 65% от общего объема экспорта. За год экспорт товаров эстонского производства сократился, как и общий объем экспорта, на 12%.
Леппметс пояснила, что среди партнеров по экспорту в ноябре первое место для Эстонии занимала Финляндия, куда отправлялось 15% от общего объема экспорта Эстонии. Далее следовали Латвия (12%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование (в т. ч. статические преобразователи), в Латвию — минеральную продукцию (в т.ч. электроэнергию), в Швецию — электрооборудование (в т.ч. коммуникационное оборудование). „По сравнению с ноябрем 2022 года более всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 59 миллионов евро), Латвию (на 47 миллионов евро) и Нидерланды (на 39 миллионов евро). В Финляндию меньше, чем в прошлом году, экспортировалось природного газа, в Латвию — электроэнергии и в Нидерланды — сланцевого масла. Более всего вырос экспорт товаров в Сингапур (на 30 миллионов евро), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, в т.ч. сланцевого масла“, — сказала она.
В ноябре из товаров более всего было импортировано транспортных средств (13% от общего объема импорта Эстонии), минеральной продукции, электрооборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (каждое составило по 12% от общего объема импорта Эстонии). Более всего, а именно на 233 миллиона евро, сократился импорт минеральной продукции, в т.ч. газойлей. Далее следовало сокращение импорта электрооборудования, в т.ч. запчастей для телефонов (на 58 миллионов евро), механического оборудования, в т.ч. климатического оборудования (на 40 миллионов евро), а также сырья и продукции химической промышленности, в т.ч. лекарств (на 40 миллионов евро). Более всего, а именно на 50 миллионов евро, вырос импорт в Эстонию транспортных средств.
По словам аналитика, в ноябре основными партнерами по импорту Эстонии были Финляндия (15% от общего объема импорта Эстонии), Германия (12%) и Литва (12%). Из Финляндии более всего импортировали минеральную продукцию (в т.ч. электроэнергию), из Германии — транспортные средства (в т.ч. легковые автомобили) и из Литвы — минеральную продукцию (в т.ч. газойли). В ноябре более всего сократился импорт товаров из России (на 116 миллионов евро), Финляндии (на 84 миллиона евро) и Латвии (на 46 миллионов евро). „Из России ввозилось меньше газойлей, из Финляндии — электроэнергии и из Латвии — природного газа. Вырос импорт товаров из Чехии (на 13 миллионов евро), откуда больше, чем в прошлом году, ввозилось транспортных средств, в т.ч. легковых автомобилей“, — пояснила Леппметс.