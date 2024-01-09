ТАБЛИЦЫ | В ноябре дефицит товарообмена сократился. Россия по-прежнему входит в число основных внешнеторговых партнеров Эстонии

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в сравнении с тем же периодом прошлого года дефицит товарообмена в ноябре 2023 года был наполовину меньше. „Большой дефицит товарообмена коснулся всех государств-членов Европейского союза. При этом товарообмен со странами, не входящими в Евросоюз, был в профиците: в ноябре в эти страны было экспортировано больше товаров, чем из них импортировано“, — объяснила Леппметс.

В ноябре 2023 года из товаров более всего было экспортировано электрооборудования (17% от общего объема экспорта Эстонии), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (12%). Более всего, а именно на 141 миллион евро, сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (в т.ч. электроэнергии). „Далее следовало сокращение экспорта древесины и изделий из древесины (в т.ч. топливных гранул), а также различных промышленных изделий (в т.ч. сборных деревянных строений), соответственно на 35 и 20 миллионов евро. Увеличился экспорт транспортных средств и электрооборудования, соответственно на 37 миллионов и 21 миллион евро“, — сказала аналитик и добавила, что в ноябре доля товаров эстонского производства осталась на том же уровне, что и годом ранее, и составила 65% от общего объема экспорта. За год экспорт товаров эстонского производства сократился, как и общий объем экспорта, на 12%.