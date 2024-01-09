09.01.2024, 09:50
„Я думаю, они не будут участвовать“. Воспитатели детских садов не спешат присоединяться к поддерживающей забастовке(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Воспитатели детских садов пока не решили, будут ли они участвовать в забастовке в поддержку учителей и если да, то в каком объеме. По словам директоров, они не имеют ничего против, но невыплата зарплаты во время забастовки для работников может стать решающим фактором в сторону отказа от участия.
Согласно сообщению Союза работников образования, в бессрочной забастовке примут участие только учителя общеобразовательных школ. Воспитатели детских садов имеют возможность выразить протест в виде так называемой поддерживающей забастовки, которая может продлиться до трех дней и, как ожидается, начнется 24 января.