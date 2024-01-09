Новости Эстонии
09.01.2024, 09:50

„Я думаю, они не будут участвовать“. Воспитатели детских садов не спешат присоединяться к поддерживающей забастовке

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Воспитатели детских садов пока не решили, будут ли они участвовать в забастовке в поддержку учителей и если да, то в каком объеме. По словам директоров, они не имеют ничего против, но невыплата зарплаты во время забастовки для работников может стать решающим фактором в сторону отказа от участия.

Согласно сообщению Союза работников образования, в бессрочной забастовке примут участие только учителя общеобразовательных школ. Воспитатели детских садов имеют возможность выразить протест в виде так называемой поддерживающей забастовки, которая может продлиться до трех дней и, как ожидается, начнется 24 января.

Delfi пообщался с директорами детских садов Таллинна и Тарту, чтобы понять, насколько в детских садах преобладают боевые настроения. Судя по словам руководства, похоже, что никакого определенного решения о забастовке принято не было, а на столы директоров не легли заявления об участии в забастовке. Однако, как подчеркнули несколько руководителей, до забастовки поддержки осталось еще несколько недель, и ситуация будет обсуждаться в ближайшие дни.

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