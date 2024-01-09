СВОДКА ЗА СУТКИ | Один погибший и семь пострадавших: подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В понедельник, 8 января, в 05.51 в Таллинне у дома номер 41 по улице Сыле 63-летний мужчина на автомобиле Volkswagen сбил на нерегулируемом пешеходном переходе переходившую дорогу 31-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.

В 11.24 в Таллинне у дома номер 57 по улице Линнамяэ 54-летний мужчина, пересекавший проезжую часть в неположенном для этого месте, получил удар от автомобиля Subaru, за рулем которого находился 52-летний мужчина. Пешеход доставлен в больницу.

В 12.13 на 82-м километре шоссе Пярну — Раквере — Сымеру (волость Тюри, Ярвамаа) 45-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Toyota Avensis, отклонилась на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Ford Fiesta, которым управлял 18-летний мужчина. Водитель Toyota и находившиеся в Ford пассажиры (два молодых человека 16 и 17 лет) доставлены в больницу.

В 18.55 на 95-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Икла (волость Пыхья-Пярнумаа) 57-летний мужчина на автомобиле Citroen Berlingo врезался в двигавшийся по главной дороги грузовой автомобиль MAN (с прицепом), которым управлял 54-летний мужчина. В результате столкновения легковой автомобиль вынесло с трассы. Пассажира Citroen — 65-летнюю женщину — доставили в больницу. Водитель Citroen погиб на месте аварии.

В 21.46 на перекрестке Лийва и Кабелисауна (волость Тискре, Харьюмаа) 48-летний мужчина на автомобиле Peugeot 301 врезался в двигавшийся по главной дороге Volvo XC60, которым управлял 19-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Volvo вынесло в кювет, он перевернулся на крышу. Водитель Volvo доставлен в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 9 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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