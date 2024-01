Исследования ученых выявили угрозу здоровью в воде в пластиковых бутылках

Ученые обнаружили угрозу здоровью в воде в пластиковых бутылках. В бутылке воды объемом 1 л может в среднем содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц, следует из исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.