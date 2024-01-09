Глава правительства Франции ушла в отставку

Элизабет Борн получила пост премьер-министра в мае 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Она вторая в истории Французской республики женщина в должности премьер-министра.

„Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день“, - с такими словами Макрон обратился к Борн в соцсети Х.

Премьерский период Борн был отмечен волнениями в связи с непопулярной пенсионной реформой, мигрантским кризисом и общим удорожанием жизни. В последние недели во Франции часто слышатся голоса о необходимости „перетасовать“ правительство, чтобы оно лучше реагировало на текущие вызовы, в первую очередь в сфере экономики и внутренней политики. Как сообщает Le Monde, перестановки в кабинете министров могут начаться уже на этой неделе.

Эммануэль Макрон не сказал, кого из политиков он видит в качестве следующего премьер-министра. Политологи называют в качестве возможных кандидатов министра образования Габриэля Атталя и министра обороны Себастьена Лекорню, а также министра финансов Брюно Ле Мэра и бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.