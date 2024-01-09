Итальянские СМИ отправляют футболиста сборной Эстонии в Нидерланды, но „Рома“ слухи опровергает
По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник сборной Эстонии и итальянской „Ромы“ Мартин Веткал (19 лет) близок к переезду в Нидерланды. Однако „Рома“ эти слухи опровергла.
Несколько дней назад портал Fussballtransfers написал о том, что футболистом сборной Эстонии интересуются несколько клубов из Германии, Швейцарии и Нидерландов.
Итальянский журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио сообщил в понедельник в социальной сети X, что сделка по аренде Веткаля в клуб „ВВВ-Венло“, который занимает 11-е место в первом дивизионе Нидерландов, близка к завершению. Сам клуб о переходе эстонского футболиста не сообщил, пишет Soccernet.
Позже издание LaRoma24 сообщило, что „Рома“ отклонила предложение нидерландского клуба и переход не состоится.
Веткал перешел в итальянскую „Рому“ в 2020 году. Там он стабильно выступал за юношеские команды U17, U18 и U19. В нынешнем сезоне он также впервые оказался на скамейке запасных основной команды, которую тренирует легендарный Жозе Моуринью.
Весной прошлого года полузащитник стал победителем Кубка Италии в составе „Ромы“ U19, а в 2021 году стал чемпионом с юношеской командой „Ромы“ U17.
В прошлом году Веткал также дебютировал за основную сборную Эстонии и сыграл в трех матчах.
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