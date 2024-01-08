ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (684-й день) | Дмитрий Кулеба заявил, что Путин не хочет „ни замороженного конфликта, ни мира“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Из-за массированного российского обстрела Украины утром 8 января, по последним данным, погибли четыре человека и пострадали 45
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 684-го дня полномасштабной войны.
„Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно почувствует наш ответ“, — сказал Зеленский.
По его словам, аварийно-спасательные работы после ударов российской армии продолжаются в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В ночь на 8 января российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Всего ВС РФ использовали 59 средств воздушного нападения: восемь дронов и 51 ракету, в том числе гиперзвуковое оружие. Под удар попали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Силы ПВО сбили восемь ударных дронов „Шахед“ и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В течение дня произошло 55 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Вооруженные силы Украины отбили атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны, Клещеевка, Андреевка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Новомихайловка Донецкой области, Красное, Вербовое, Новопрокоповка Запорожской области, а также возле плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два склада боеприпасов российских войск.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин не хочет „ни замороженного конфликта, ни мира“
Об этом украинский министр сказал в интервью испанской газете El Pais, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы намерена заморозить конфликт, а президент РФ Владимир Путин, по данным The New York Times, хотел бы провести переговоры.
Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагают заморозить конфликт, утверждают, что действуют в интересах Украины и всего мира, но на деле они помогают Путину и игнорируют то, чем является Россия сегодня. С 2014 по 2022 год [во время войны в Донбассе] мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией, которая уже де-факто была замороженным конфликтом. Мы пытались. Мы объявили 20 перемирий, и бесконечные переговоры закончились полномасштабным вторжением Путина. Есть войны, в которых одна сторона должна выиграть, а другая — проиграть. И российская агрессия против Украины — именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть направлено на достижение этой цели.
Власти Швеции призвали граждан готовиться к тому, что может начаться война
С таким заявлением выступил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин, призвав граждан страны действовать. Об этом он заявил, выступая на конференции по обороне „Folk och Forsvar“. Его слова приводит портал правительства Швеции.
„Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война“, — заявил министр. Он отметил, что не пытается напугать шведов.
В своей речи министр заявил, что мир не является „неизменной константой“, даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна. Булин призвал всех шведов помочь в создании тотальной обороны Швеции.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны „на индивидуальном уровне подготовить себя морально“ к войне. „Все серьезно и может стать еще хуже — даже для нас“, — добавил Бюден.
В Петербурге подожгли дверь в квартиру российского пропагандиста Трофима Татаренкова, он заподозрил в этом „украинский след“, сообщает РИА Новости
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он обвинил в атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.
„Часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений“, — заявил глава региона.
По последним данным властей Украины, из-за массированной ракетной атаки погибли четыре человека, ранены 38
Такие данные на 13:00 мск приводит „РБК-Украина“ со ссылкой на Национальную полицию.
В Днепропетровской области в результате ракетных ударов по городам Кривой Рог, Новомосковск и селу Надежда в Криворожском районе погиб один человек и 28 получили ранения. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.
В Запорожье ранения получили пять человек. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.
В результате российского удара по городам Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены. Повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.
В Хмельницком погибли два человека, поврежден многоквартирный дом.
Киркоров заявил, что передаст гонорар за участие в новогоднем шоу жителям Белгорода, пострадавшим при обстреле
Выпуск шоу „Маска“, гонорар за который собирается пожертвовать Киркоров, вышел на НТВ в новогоднюю ночь. Певец снимается в программе как член жюри. Как сообщала „Комсомольская правда“, после участия Киркорова в „почти голой“ вечеринке Насти Ивлеевой его вырезали из трейлера „Маски“. Многие фрагменты с певцом, отмечал News.ru, убрали из новогоднего выпуска шоу.
Регулярные обстрелы Белгорода начались после того, как российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. 30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего погибли больше 20 человек, около 100 получили ранения.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отразили атаки украинской армии в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, Терны Донецкой области, Приютное Запорожской области.
Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка, Торецк, Андреевка, Клещеевка, Красное, Новомихайловка Донецкой области, Червоная Диброва Луганской области, Работино и Новопрокоповка Запорожской области, а также на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.
Российские войска поразили место, где проходило совещание командиров подразделений 101-й бригады теробороны Украины.
Армия РФ поразила 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.
В России заблокировали сайт Православной церкви Украины
Как сообщает „Роскомсвобода“, инициатором блокировки выступил „неуказанный госорган“, под которым, по мнению организации, скрывается Генпрокуратура РФ.
Причины блокировки неизвестны. „Роскомсвобода“ предположила, что это может быть как военная цензура (на сайте есть записи в поддержку ВСУ), так и запрет „информации об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов“ (на сайте есть просьбы о пожертвованиях).
Православная церковь Украины в 2019 году получила статус автокефальной церкви, то есть независимой от РПЦ. ПЦУ — самая крупная по числу прихожан православная украинская церковь.
По материалам „Медузы“.
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