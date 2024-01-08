ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (684-й день) | Дмитрий Кулеба заявил, что Путин не хочет „ни замороженного конфликта, ни мира“

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Вооруженные силы Украины отбили атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны, Клещеевка, Андреевка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Новомихайловка Донецкой области, Красное, Вербовое, Новопрокоповка Запорожской области, а также возле плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В ночь на 8 января российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Всего ВС РФ использовали 59 средств воздушного нападения: восемь дронов и 51 ракету, в том числе гиперзвуковое оружие. Под удар попали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Силы ПВО сбили восемь ударных дронов „Шахед“ и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

По его словам, аварийно-спасательные работы после ударов российской армии продолжаются в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.

„Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно почувствует наш ответ“, — сказал Зеленский.

Об этом украинский министр сказал в интервью испанской газете El Pais, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы намерена заморозить конфликт, а президент РФ Владимир Путин, по данным The New York Times, хотел бы провести переговоры.

Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагают заморозить конфликт, утверждают, что действуют в интересах Украины и всего мира, но на деле они помогают Путину и игнорируют то, чем является Россия сегодня. С 2014 по 2022 год [во время войны в Донбассе] мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией, которая уже де-факто была замороженным конфликтом. Мы пытались. Мы объявили 20 перемирий, и бесконечные переговоры закончились полномасштабным вторжением Путина. Есть войны, в которых одна сторона должна выиграть, а другая — проиграть. И российская агрессия против Украины — именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть направлено на достижение этой цели.

Власти Швеции призвали граждан готовиться к тому, что может начаться война

С таким заявлением выступил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин, призвав граждан страны действовать. Об этом он заявил, выступая на конференции по обороне „Folk och Forsvar“. Его слова приводит портал правительства Швеции.

„Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война“, — заявил министр. Он отметил, что не пытается напугать шведов.

В своей речи министр заявил, что мир не является „неизменной константой“, даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна. Булин призвал всех шведов помочь в создании тотальной обороны Швеции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны „на индивидуальном уровне подготовить себя морально“ к войне. „Все серьезно и может стать еще хуже — даже для нас“, — добавил Бюден.