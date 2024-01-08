„Вы издеваетесь? Закупили крутую умную технологию, которая никак не облегчает жизнь водителям“ – водители в Нарве недовольны работой светофоров(3)
Нарвитяне жалуются на то, что светофоры на некоторых улицах, например, на Кереса, работают некорректно. Иногда не срабатывают датчики светофорной системы. Департамент городского хозяйства Нарвы сегодня, 8 января, напомнил порядок проезда регулируемых перекрестков, оборудованных датчиками обнаружения транспортных средств.
„Я вчера стояла на светофоре, при повороте на Линда, к Vaba Lava 8 (!!!) минут. За это время сменилось несколько зеленых прямо, а налево стрелочка так и не загорелась. Памятуя о стоп-линии (которую, с...а, не видно под снегом и в темноте!!!), я в конце-концов, додумалась потихонечку, по миллиметру, подъезжать к светофору ближе, и, о чудо, в какой-то момент я угадала, и стрелочка стала зеленой“, – пишет нарвитянка Евгения в своем посте о работе светофоров на улице Кереса.
В Департаменте городского хозяйства разъяснили, для того, чтобы датчик светофорной системы смог определить ожидающую зеленый свет автомашину, водитель должен ее остановить у стоп-линии на своей полосе движения. В противном случае сигнал от датчика не поступит, и светофорная система не даст разрешающий сигнал для движения по этой полосе.
„Надо учесть, что в связи с тяжелыми погодными условиями на сегодняшний день, определение верного положения в занятой полосе движения и местоположение самой стоп-линии в зоне перекрестка потребует от водителя чуть большего внимания, чем обычно“, – акцентировали специалисты Департамента. „Если длительное время светофорная система не реагирует на ваше транспортное средство, то убедитесь в том, что ваше местоположение верно“, – уточнили сотрудники Департамента.
К сожалению, по мнению горожан, город плохо выстраивает общение с жителями. Важная информация, касающаяся жизни Нарвы, работы городских служб часто или совсем не появляется на городском сайте и на официальной странице в фейсбуке, или публикуется со значительным опозданием. Например, горуправа только 8 января выложила на своей странице фотографии с празднования Нового года на Петровской площади и сегодня прокомментировала работу светофоров. На вопрос пользователей фейсбука и читателей страницы, почему же так долго не было фото и почему они выложены не как обычно галереей и без текста, рассказывающего, как прошел праздник в приграничном городе, депутат Алексей Евграфов ответил: „Проблема с коммуникацией есть, мэр занимается этим вопросом“.