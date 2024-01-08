ФОТО | Дочь Михаэля Шумахера опубликовала трогательный пост в честь отца

В честь своего отца, который отмечал свой день рождения 3 января, Джина Шумахер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она и ее брат Мик собьапрыгают с парашютом вместе со своим отцом Михаэлем.

„С днем рождения, папа. Воспоминание об одном из наших многочисленных приключений“, — написала Джина под фотографией.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в конце декабря 2013 года, еще ни разу не появлялся на публике.

С тех пор информация о состоянии здоровья прославленного гонщика поступает нерегулярно. В семье Шумахера информацию о его здоровье обычно не комментируют.

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