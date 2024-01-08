Уникальный случай: эстонский тренер повезла на ЧЕ по фигурному катанию сразу трех спортсменов

В мужском одиночном катании честь страны будут защищать братья Михаил и Александр Селевко, в женском одиночном катании выступят Натали Лангербаур и Кристина Лисовская, а Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко станут соревноваться в турнире танцевальных пар. Сразу три спортсмена - братья Селевко и Натали Лангербаур - тренируются под руководством опытного специалиста Ирины Кононовой.

„Это первый раз в истории Эстонии, когда на таком серьезном турнире выступают три ученика одного тренера“, - рассказала Ирина Кононова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Каунасе с 10 по 14 января. Результаты эстонских спортсменов, а также записи их выступлений будут доступны на портале Rus.ERR и в эфире ETV+.

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