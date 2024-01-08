Самые высокооплачиваемые спортсмены 2023 года по версии Forbes

Вне баскетбольной площадки звездный ветеран НБА (Леброну - 39 лет) зарабатывает больше, чем на ней: 80 млн против 41,2 млн долларов (а всего – 121,2 млн в год). Леброну принадлежит продюсерская компания The SpringHil: в одном из ее проектов, комедии „Космический джем“, снялся сам баскетболист.

Подсчитано, что его спортивные заработки достигают 75 млн; еще 55 млн он зарабатывает за счет своей популярности. Один только контракт с платформой Socios приносит Месси 20 млн в год, а ведь есть еще контракты с аdidas, Budweiser и PepsiCo, которые тоже неплохо оплачиваются,

35-летний аргентинский футболист в последние годы плавно перемещается из разряда известных игроков в пантеон легенд, и его доход – 130 млн долларов в год – вполне соответствует новому статусу.

Второй в списке - американский баскетболист Леброн Джеймс. Форвард „Лос-Анджелес Лейкерс“ свой актив пополнил 121 миллионом долларов (из них 41 млн получил по контракту и 80 млн - на рекламе).

Самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году стал аргентинский футболист Лионель Месси. По данным Forbes, его суммарный доход за год составил 130 млн долларов, из которых 75 млн он получает по контракту с клубом „Интер Майами“, а остальную сумму зарабатывает на рекламе.

Четверо из списка лучших Forbes - американские спортсмены. Также в топ-10 есть по одному представителю Аргентины, Португалии, Бразилии, Мексики, Франции и Греции.

Доходы самых высокооплачиваемых спортсменов складываются не только из спортивных гонораров. Десятки миллионов долларов звездам спорта платят за рекламу, участие в ток-шоу, использование их личного бренда в торговых целях и т. д. К этому следует добавить прибыль от компаний, которые им принадлежат, пишет Rus.delfi.lv.

Продажа миноритарного пакета акций SpringHill принесла Джеймсу, по мнению Forbes, около 725 млн долларов, в результате чего его суммарный капитал увеличился до 850 млн. Не забывает звезда баскетбола и о рекламе - еще в 2015 году Леброн заключил пожизненный контракт с компанией Nike.

3. Криштиану Роналду (Португалия)

Один из самых харизматичных футболистов современности неплохо зарабатывает спортивными талантами - 115 млн в год. Несколько раз Роналду возглавлял топ-10 Forbes (в 2016 и 2017 гг.), а сейчас опустился на почетное третье место. А год назад он заключил контракт с саудовским „Аль-Насром“ на 200 млн.

Помимо спортивных гонораров, Роналду много зарабатывает на своих аккаунтах в социальных сетях. Поскольку у футболиста около 690 млн подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter (признаны экстремистскими и запрещены в России), такие компании, как Nike, Herbalife и Clear Shampoo, готовы оплачивать рекламу по максимальному тарифу.

4. Килиан Мбаппе (Франция)

В свои 24 Килиан Мбаппе зарабатывает 110 млн долларов в год. Он сумел заключить очень выгодный контракт с парижским „ПСЖ“ - до 2025 года форвард получит от клуба 250 млн долларов.

Маркетинговая деятельность приносит футболисту около 20 млн долларов дополнительного дохода в год, но не все заработанные деньги он тратит на личные нужды. Мбаппе активно занимается благотворительностью: в частности, он основал благотворительный фонд Inspired by KM для неблагополучных подростков.

5. Фил Микельсон (США)

Фил Микельсон – американский гольфист, начавший карьеру еще в 1992 году. Состоит во Всемирном зале славы гольфа и ежегодно зарабатывает не менее 102 млн, при этом он самый „возрастной“ участник топ-10 (ему исполнилось 52 года). Кстати, в 2021 году в чемпионате PGA Микельсон в возрасте 50 лет стал старейшим в истории гольфа победителем крупного состязания.

6. Неймар (Бразилия)