Самые высокооплачиваемые спортсмены 2023 года по версии Forbes
Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2023 года. В топ-10 попали по четыре футболиста и баскетболиста, а также боксер и гольфист. За прошлый год эта десятка заработала почти миллиард долларов.
Доходы самых высокооплачиваемых спортсменов складываются не только из спортивных гонораров. Десятки миллионов долларов звездам спорта платят за рекламу, участие в ток-шоу, использование их личного бренда в торговых целях и т. д. К этому следует добавить прибыль от компаний, которые им принадлежат, пишет Rus.delfi.lv.
Четверо из списка лучших Forbes - американские спортсмены. Также в топ-10 есть по одному представителю Аргентины, Португалии, Бразилии, Мексики, Франции и Греции.
Самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году стал аргентинский футболист Лионель Месси. По данным Forbes, его суммарный доход за год составил 130 млн долларов, из которых 75 млн он получает по контракту с клубом „Интер Майами“, а остальную сумму зарабатывает на рекламе.
Второй в списке - американский баскетболист Леброн Джеймс. Форвард „Лос-Анджелес Лейкерс“ свой актив пополнил 121 миллионом долларов (из них 41 млн получил по контракту и 80 млн - на рекламе).
Тройку замкнул португальский футболист Криштиану Роналду. Главная звезда чемпионата Саудовской Аравии (выступает за „Аль-Наср“) за прошлый год заработал 115 миллионов долларов.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира за 2023 год (по версии Forbes)
1. Лионель Месси (Аргентина)
35-летний аргентинский футболист в последние годы плавно перемещается из разряда известных игроков в пантеон легенд, и его доход – 130 млн долларов в год – вполне соответствует новому статусу.
Подсчитано, что его спортивные заработки достигают 75 млн; еще 55 млн он зарабатывает за счет своей популярности. Один только контракт с платформой Socios приносит Месси 20 млн в год, а ведь есть еще контракты с аdidas, Budweiser и PepsiCo, которые тоже неплохо оплачиваются,
2. Леброн Джеймс (США)
Вне баскетбольной площадки звездный ветеран НБА (Леброну - 39 лет) зарабатывает больше, чем на ней: 80 млн против 41,2 млн долларов (а всего – 121,2 млн в год). Леброну принадлежит продюсерская компания The SpringHil: в одном из ее проектов, комедии „Космический джем“, снялся сам баскетболист.
Продажа миноритарного пакета акций SpringHill принесла Джеймсу, по мнению Forbes, около 725 млн долларов, в результате чего его суммарный капитал увеличился до 850 млн. Не забывает звезда баскетбола и о рекламе - еще в 2015 году Леброн заключил пожизненный контракт с компанией Nike.
3. Криштиану Роналду (Португалия)
Один из самых харизматичных футболистов современности неплохо зарабатывает спортивными талантами - 115 млн в год. Несколько раз Роналду возглавлял топ-10 Forbes (в 2016 и 2017 гг.), а сейчас опустился на почетное третье место. А год назад он заключил контракт с саудовским „Аль-Насром“ на 200 млн.
Помимо спортивных гонораров, Роналду много зарабатывает на своих аккаунтах в социальных сетях. Поскольку у футболиста около 690 млн подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter (признаны экстремистскими и запрещены в России), такие компании, как Nike, Herbalife и Clear Shampoo, готовы оплачивать рекламу по максимальному тарифу.
4. Килиан Мбаппе (Франция)
В свои 24 Килиан Мбаппе зарабатывает 110 млн долларов в год. Он сумел заключить очень выгодный контракт с парижским „ПСЖ“ - до 2025 года форвард получит от клуба 250 млн долларов.
Маркетинговая деятельность приносит футболисту около 20 млн долларов дополнительного дохода в год, но не все заработанные деньги он тратит на личные нужды. Мбаппе активно занимается благотворительностью: в частности, он основал благотворительный фонд Inspired by KM для неблагополучных подростков.
5. Фил Микельсон (США)
Фил Микельсон – американский гольфист, начавший карьеру еще в 1992 году. Состоит во Всемирном зале славы гольфа и ежегодно зарабатывает не менее 102 млн, при этом он самый „возрастной“ участник топ-10 (ему исполнилось 52 года). Кстати, в 2021 году в чемпионате PGA Микельсон в возрасте 50 лет стал старейшим в истории гольфа победителем крупного состязания.
6. Неймар (Бразилия)
За год вернувшийся на родину экс-игрок „ПСЖ“ заработал меньше 100 млн долларов. Но поскольку 31-летний Неймар принадлежит к самым молодым участникам топ-10 (моложе его только Яннис Адетокумбо и Килиан Мбаппе), можно считать, что у него все впереди. Пока большую часть дохода футболиста (70 млн) составляют спортивные гонорары. Однако Неймар заключил выгодные рекламные контракты с Puma и Red Bull, а также начал инвестировать в NFT.
7. Стефен Карри (США)
В свое время двухсотмиллионный контракт, который Стефен Карри заключил с „Голден Стэйт Уорриорз“, наделал шуму: ни один игрок НБА не получил в том сезоне больше. Успешный баскетболист вне спортплощадки не менее удачлив в финансовых вопросах: его годовой доход составляет 92,8 млн долларов. Важным источником прибыли стал для Карри многолетний рекламный контракт с компанией Under Armor: по мнению экспертов, он приносит спортсмену не менее 20 млн в год. А основанная Карри компания Unanimous снимает фильмы и создает контент для телевидения.
8. Кевин Дюрант (США)
Баскетболист известен не только как звезда НБА, но и как создатель собственной бизнес-империи. Только на контракте с Nike игрок „Финикс Санс“ зарабатывает не менее 28 млн долларов в год, а всего его годовой доход превышает 92 млн.
Дюрант также основал инвестиционную компанию Thirty Five Ventures, через которую вкладывает деньги в перспективные стартапы. Среди недавних инвестиций – платформа NFT OpenSea и стартап Future. Один из самых успешных бизнес-проектов баскетболиста – вложение в компанию CoinBase. За несколько лет ее стоимость выросла в 62,5 раза – с 1,6 до 100 млрд долларов.
9. Сауль (Канело) Альварес (Мексика)
Талантливый мексиканский спортсмен дебютировал в профессиональном боксе в 15 лет, а в 32 стал самым высокооплачиваемым боксером на планете: 90 млн в год. За один бой с экс-чемпионом Плантом он получил 40 млн долларов. Именно гонорары за поединки составляют основу доходов чемпиона мира в суперсреднем весе: на ринге он зарабатывает 85 млн долларов, а вне его – только 5. Среди других источников дохода Альвареса – партнерство с Hennessy и ресторан в Мексике.
10. Яннис Адетокумбо (Греция)
Этого участника топ-10 можно охарактеризовать с помощью формулы 214 + 28 + 80,9, где 214 означает рост в см, 28 – полный возраст, а 80,9 – заработок за год в миллионах долларов. Форвард клуба НБА „Милуоки Бакс“ известен не только успехами в баскетболе, но и подписанным в декабре 2020-го 5-летним контрактом на 228 млн долларов – крупнейшим контрактом НБА по общей стоимости на сегодняшний день. Адетокумбо – один из инвесторов компании WatchBox, он также имеет соглашение о сотрудничестве с платформой NFT NFSTAR и мессенджером WhatsApp.
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