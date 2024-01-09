Дачи рядом с Нарвой больше не затопит? К решению вопроса подключились ученые

Каждый год многие нарвские квартирные товарищества и сотни дачных участков под Нарвой после обильных дождей страдают от затоплений. С другой стороны, на этих же дачах существует и другая многолетняя проблема – отсутствие противопожарных резервуаров. Как рассказал главный городской архитектор Пеэтер Тамбу, обе эти проблемы можно решить комплексно, организовав сбор ливневой воды в специальные пруды.

Пример хорошего решения уже есть

Хорошим примером современного экологического решения этой проблемы являются пруды для сбора ливневых вод, которые были построены в рамках проекта реконструкции транзитных дорог напротив пруда на улице Выйду. Он после осуществления проекта используется и для сбора ливневых вод, пояснил Пеэтер Тамбу.

„Ни для кого не является новостью, что из-за климатических изменений количество осадков в мире, и в Нарве в том числе, с каждым годом растет. В Эстонии одним из первых решением проблемы ливневых вод озаботился Виймси, который за последние 20 лет из „чистого поля“ превратился в город с плотной застройкой. Виймси пригласил Нарву принять участие в совместном международном проекте, что мы и делаем уже с конца 2022 года“, – рассказал Тамбу.

Хотя проблему с ливневыми водами необходимо решать по всему городу, зоной для пилотного проекта был выбран участок в северной части садового товарищества „Электрон“ района Кудрукюла. Это участок свободной государственной земли, расположенный на берегу ручья Кудрукюла, и прилегающие к нему территории: земля садового товарищества „Электрон“, частично территории трех соседних садоводческих кооперативов AÜ „Гвоздика“, AÜ „Адонис и Сальвия“, AÜ „Рябинка“.

Доступное типовое решение

“Этот пилотный проект решит две противоположные проблемы: сбор ливневых вод и обеспечение водой для пожаротушения четырех нарвских садовых товариществ“, – подчеркнул главный архитектор. Ливневые воды будут собираться в пруды, часть воды из которых будет отводиться в специальные закрытые резервуары для пожаротушения.