Дачи рядом с Нарвой больше не затопит? К решению вопроса подключились ученые
Каждый год многие нарвские квартирные товарищества и сотни дачных участков под Нарвой после обильных дождей страдают от затоплений. С другой стороны, на этих же дачах существует и другая многолетняя проблема – отсутствие противопожарных резервуаров. Как рассказал главный городской архитектор Пеэтер Тамбу, обе эти проблемы можно решить комплексно, организовав сбор ливневой воды в специальные пруды.
Пример хорошего решения уже есть
Хорошим примером современного экологического решения этой проблемы являются пруды для сбора ливневых вод, которые были построены в рамках проекта реконструкции транзитных дорог напротив пруда на улице Выйду. Он после осуществления проекта используется и для сбора ливневых вод, пояснил Пеэтер Тамбу.
„Ни для кого не является новостью, что из-за климатических изменений количество осадков в мире, и в Нарве в том числе, с каждым годом растет. В Эстонии одним из первых решением проблемы ливневых вод озаботился Виймси, который за последние 20 лет из „чистого поля“ превратился в город с плотной застройкой. Виймси пригласил Нарву принять участие в совместном международном проекте, что мы и делаем уже с конца 2022 года“, – рассказал Тамбу.
Хотя проблему с ливневыми водами необходимо решать по всему городу, зоной для пилотного проекта был выбран участок в северной части садового товарищества „Электрон“ района Кудрукюла. Это участок свободной государственной земли, расположенный на берегу ручья Кудрукюла, и прилегающие к нему территории: земля садового товарищества „Электрон“, частично территории трех соседних садоводческих кооперативов AÜ „Гвоздика“, AÜ „Адонис и Сальвия“, AÜ „Рябинка“.
Доступное типовое решение
“Этот пилотный проект решит две противоположные проблемы: сбор ливневых вод и обеспечение водой для пожаротушения четырех нарвских садовых товариществ“, – подчеркнул главный архитектор. Ливневые воды будут собираться в пруды, часть воды из которых будет отводиться в специальные закрытые резервуары для пожаротушения.
Цель проекта – разработать типовое решение, которым в дальнейшем смогут воспользоваться и другие нарвские садовые товарищества.
Что касается Кудрукюла, то здесь в рамках проекта все будет спроектировано и построено бесплатно примерно к концу этого года, а затем еще в течение года ученые и проектировщики будут мониторить, как все работает. Что касается других садовых товариществ, то не исключено, что город в дальнейшем будет выделять средства на осуществление аналогичных проектов, но в любом случае, по нынешним ценам эти работы обойдутся примерно в 10 000 евро на одно садовое товарищество, отметил Тамбу.
В результате осуществления проекта владельцы 200-250 участков смогут получить разрешения на строительство, которые пока нет возможности согласовать со Спасательным департаментом.
„Эту информацию мы бы хотели донести до всех нарвских садовых и квартирных товариществ, чтобы на следующие инфодни в рамках этого проекта они приходили бы активней. Потому что сейчас, пока в проекте участвуют ученые-эксперты высокого уровня, мы можем учесть разные нюансы применения этого проекта“, – призвал Пеэтер Тамбу.
В проекте LIFE LATESTadapt „Разработка и демонстрация экологически чистых и умных решений для повышения климатической устойчивости городов Латвии и Эстонии“ ведущий партнер – самоуправление Виймси. В числе эстонских партнёров – города Хаапсалу, Раквере, Выру и Нарва и Таллиннский Технический университет.
Общий бюджет проекта, поддержанного европейскими средствами, а также Эстонией и Латвией, – 5,1 миллиона евро, из которых бюджет города Нарва – 135 226,60 евро.
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