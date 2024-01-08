Таллинн в этом году продолжит обновление маршрутной сети. Что планируется изменить?

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, Таллиннский департамент транспорта в 2024 году продолжит модернизацию маршрутной сети, и во второй половине этого года в городе появится несколько новых автобусных маршрутов. „Сеть маршрутов общественного транспорта является единым целым, поэтому чтобы она отвечала потребностям пассажиров, а также привлекла больше людей к использованию общественного транспорта, мы продолжим реформу сети маршрутов. Точнее эти планы будут представлены общественности в апреле-мае, и мы будем ждать отклика горожан. Новые маршруты могут быть введены во второй половине года“, - сказал Свет.

Таллиннский департамент транспорта осуществляет планирование всех маршрутов на основании собранных данных. В основе данные, полученные с установленных в автобусах счетчиков пассажиров, которые показывают число вышедших и вошедших на каждой остановке людей, также используются данные валидаторов. Изменения планируются при помощи городской транспортной модели, которая использует разные массивы данных и помогает учесть различные способы передвижения и потребности. Запланированные изменения будут проанализированы при помощи внешних экспертов в ходе заказанного аудита, что поможет обратить внимание на возможные проблемные места.

„Введенные прошлым летом изменения затронули весь город, но были сосредоточены в первую очередь на Пирита и Ласнамяэ. Теперь больше внимания будет уделено той части Таллинна, которая расположена к западу от центра. Детали еще уточняются, но нашим приоритетом является улучшение сообщения между Пыхья-Таллинном и Хааберсти, а также улучшение транспортных условий в микрорайонах Астангу и Тискре“, - добавил Свет.