Таллинн в этом году продолжит обновление маршрутной сети. Что планируется изменить?(6)
Таллинн планирует в этом году скорректировать сеть маршрутов, чтобы создать более удобное соединение между районами и предложить больше возможностей для удобных пересадок. Изменения планируется реализовать во второй половине года.
По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, Таллиннский департамент транспорта в 2024 году продолжит модернизацию маршрутной сети, и во второй половине этого года в городе появится несколько новых автобусных маршрутов. „Сеть маршрутов общественного транспорта является единым целым, поэтому чтобы она отвечала потребностям пассажиров, а также привлекла больше людей к использованию общественного транспорта, мы продолжим реформу сети маршрутов. Точнее эти планы будут представлены общественности в апреле-мае, и мы будем ждать отклика горожан. Новые маршруты могут быть введены во второй половине года“, - сказал Свет.
Таллиннский департамент транспорта осуществляет планирование всех маршрутов на основании собранных данных. В основе данные, полученные с установленных в автобусах счетчиков пассажиров, которые показывают число вышедших и вошедших на каждой остановке людей, также используются данные валидаторов. Изменения планируются при помощи городской транспортной модели, которая использует разные массивы данных и помогает учесть различные способы передвижения и потребности. Запланированные изменения будут проанализированы при помощи внешних экспертов в ходе заказанного аудита, что поможет обратить внимание на возможные проблемные места.
„Введенные прошлым летом изменения затронули весь город, но были сосредоточены в первую очередь на Пирита и Ласнамяэ. Теперь больше внимания будет уделено той части Таллинна, которая расположена к западу от центра. Детали еще уточняются, но нашим приоритетом является улучшение сообщения между Пыхья-Таллинном и Хааберсти, а также улучшение транспортных условий в микрорайонах Астангу и Тискре“, - добавил Свет.
Таллинн поэтапно модернизирует маршрутную сеть общественного транспорта, потому что так люди могут постепенно лучше адаптироваться к изменениям. В то же время обновление маршрутной сети зависит от инфраструктуры, потому что в некоторых местах для создания более удобных условий для пересадки необходимо создавать новые транспортные узлы и корректировать расположение остановок.