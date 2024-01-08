Новости Эстонии
08.01.2024, 12:34

Таллинн в этом году продолжит обновление маршрутной сети. Что планируется изменить?

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Tallinna liiklus
Tallinna liiklus
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Таллинн планирует в этом году скорректировать сеть маршрутов, чтобы создать более удобное соединение между районами и предложить больше возможностей для удобных пересадок. Изменения планируется реализовать во второй половине года.

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, Таллиннский департамент транспорта в 2024 году продолжит модернизацию маршрутной сети, и во второй половине этого года в городе появится несколько новых автобусных маршрутов. „Сеть маршрутов общественного транспорта является единым целым, поэтому чтобы она отвечала потребностям пассажиров, а также привлекла больше людей к использованию общественного транспорта, мы продолжим реформу сети маршрутов. Точнее эти планы будут представлены общественности в апреле-мае, и мы будем ждать отклика горожан. Новые маршруты могут быть введены во второй половине года“, - сказал Свет.

Таллиннский департамент транспорта осуществляет планирование всех маршрутов на основании собранных данных. В основе данные, полученные с установленных в автобусах счетчиков пассажиров, которые показывают число вышедших и вошедших на каждой остановке людей, также используются данные валидаторов. Изменения планируются при помощи городской транспортной модели, которая использует разные массивы данных и помогает учесть различные способы передвижения и потребности. Запланированные изменения будут проанализированы при помощи внешних экспертов в ходе заказанного аудита, что поможет обратить внимание на возможные проблемные места.

„Введенные прошлым летом изменения затронули весь город, но были сосредоточены в первую очередь на Пирита и Ласнамяэ. Теперь больше внимания будет уделено той части Таллинна, которая расположена к западу от центра. Детали еще уточняются, но нашим приоритетом является улучшение сообщения между Пыхья-Таллинном и Хааберсти, а также улучшение транспортных условий в микрорайонах Астангу и Тискре“, - добавил Свет.

Таллинн поэтапно модернизирует маршрутную сеть общественного транспорта, потому что так люди могут постепенно лучше адаптироваться к изменениям. В то же время обновление маршрутной сети зависит от инфраструктуры, потому что в некоторых местах для создания более удобных условий для пересадки необходимо создавать новые транспортные узлы и корректировать расположение остановок.

Таллинн приступил к обновлению маршрутной сети летом 2023 года, тогда девять автобусных маршрутов были объединены в четыре новых, а также были немного скорректированы некоторые пути следования.

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