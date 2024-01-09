09.01.2024, 07:01
В ласнамяэской новостройке было много квартир, откуда и днем, и ночью доносились сексуальные звуки. Что там происходило?
ФОТО: Материалы уголовного дела
Рядом со столичной ласнамяэской магистралью Лаагна теэ находится жилая высотка, где на различных этажах многие годы оказывались сексуальные услуги. Недавно 48-летний Руслан Яблуновский был признан в суде виновным в пособничестве оказанию женщинами, в том числе собственной женой, интимных услуг, пишет Eesti Päevaleht.
Как-то раз Павел* (по профессии строитель, по возрасту - уже близкий к сорока годам мужчина), встретился на улице со своим старым знакомым Русланом. Под руку с Русланом шла женщина (ей немногим более тридцати лет). Встреча Павлу запомнилась тем, что он раньше у этой женщины покупал интимные услуги. На портале voodi.ee она известна как Кристи или Кристина.