Ласнамяэ
09.01.2024, 07:01

В ласнамяэской новостройке было много квартир, откуда и днем, и ночью доносились сексуальные звуки. Что там происходило?

 
Слева - фотография, с помощью которой в интернете рекламировались услуги Эмилии. Справа - денежные подсчеты, которые вел Руслан
Слева - фотография, с помощью которой в интернете рекламировались услуги Эмилии. Справа - денежные подсчеты, которые вел Руслан
ФОТО: Материалы уголовного дела

Рядом со столичной ласнамяэской магистралью Лаагна теэ находится жилая высотка, где на различных этажах многие годы оказывались сексуальные услуги. Недавно 48-летний Руслан Яблуновский был признан в суде виновным в пособничестве оказанию женщинами, в том числе собственной женой, интимных услуг, пишет Eesti Päevaleht.

Как-то раз Павел* (по профессии строитель, по возрасту - уже близкий к сорока годам мужчина), встретился на улице со своим старым знакомым Русланом. Под руку с Русланом шла женщина (ей немногим более тридцати лет). Встреча Павлу запомнилась тем, что он раньше у этой женщины покупал интимные услуги. На портале voodi.ee она известна как Кристи или Кристина.

„Я был удивлен, увидев его в компании женщины, занимающейся проституцией. Выяснилось, что эта Кристи — супруга Руслана“, - сказал позже Павел полицейским. Когда Руслан отошел, у Павла появилась возможность спросить у Кристи, знает ли муж о ее роде деятельности. Кристи ответила, что нет. На этом разговор и закончился.

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