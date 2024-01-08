Умер польский прыгун с трамплина, ставший чемпионом мира среди юниоров

Печальную новость сообщило польское издание TVP Sport, согласно которому у Рутковского остановилось сердце. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Более точные подробности трагического события выясняются..

Рутковски выиграл чемпионат мира среди юниоров 2004 года в Стрине (Норвегия). На тех же соревнованиях он также выиграл командное серебро со сборной Польши.

По данным TVP, Рутковски стал третьим польским прыгуном с трамплина, преодолевший в прыжке расстояние в 200 метров. В 2004 году на соревнованиях в Планице (Словения) он прыгнул на 201,5 м.

Лучшим результатом Рутковского на этапе КМ по прыжкам с трамплина было 15-е место. В 2006 Ратковски завершил карьеру.

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