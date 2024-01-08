СВОДКА ЗА СУТКИ | Под Таллинном на дороге сбили пожилую женщину. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В воскресенье, 7 января, в 14.42 в поселке Хаабнеэме (волость Виймси, Харьюмаа) 82-летняя женщина переходила проезжую часть Рохунеэме теэ в неположенном для этого месте и получила удар от легкового автомобиля Toyota RAV4, которым управлял 44-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 18.05 в Пярну на перекрестке Рижского шоссе и улицы Пикк 55-летний мужчина на Jeep Grand Cherokee не оценил правильно дорожные условия, отклонился из-за скользкой дороги на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу Mercedes-Benz E220d, за рулем которого находился 64-летний мужчина. Водителя Mercedes доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 7 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.