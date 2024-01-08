Алар Карис объявил об учреждении новой премии для молодых инженеров(4)
Президент Эстонской Республики Алар Карис на своем выступлении в детском лагере Enerhack Camp, в рамках которого в TalTech энергетике и инженерии обучались 300 детей, объявил об учреждении новой премии для молодых инженеров.
Премия будет вручаться в рамках Культурного фонда президента ЭР. Претендовать на премию в размере 5000 евро смогут молодые люди до 35 лет (на момент подачи заявки), добившиеся выдающихся результатов в качестве инженера в своей профессии, обучения ей или популяризации данной специальности. Более подробно о премии можно прочитать здесь.
Руководитель проекта Enerhack Игорь Крупенский является также президентом Общества инженеров Эстонии и участвовал в разработке статута премии.
„Премия молодого инженера Эстонии, учрежденная президентом Эстонии, является важным символом признания и поддержки молодых инженеров, которые уже на начальном этапе своей карьеры достигли выдающихся результатов в области инженерии, - объясняет Крупенский. - Эта награда не только подчеркивает индивидуальные достижения, но и акцентирует внимание на важности инноваций и научно-технического развития для будущего Эстонии. Она призвана вдохновить молодежь стремиться к новым высотам и способствовать популяризации инженерных наук в нашей стране и за ее пределами. Это также является важным сигналом о том, что президент Эстонии обращает внимание на молодежь и инженерную область, признавая их ключевую роль в создании устойчивого будущего“.
О том, что Эстонии в ближайшем будущем может возникнуть дефицит инженеров, в последнее время говорят представители самых разных технических специальностей, опираясь на исследования профессиональной палаты ОSКА.
Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за три года провела следующие проекты:- четыре бесплатных энергетический лагеря для 2800 детей- 40 курсов для более чем 1000 инженеров (с участием более 100 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)- уроки по энергетике в школах Таллинна и Нарвы- 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии. Больше информации вы можете найти здесь. Следите за Enerhack с помощью соцсетей: Instagram, Facebook.