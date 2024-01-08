Алар Карис объявил об учреждении новой премии для молодых инженеров

Премия будет вручаться в рамках Культурного фонда президента ЭР. Претендовать на премию в размере 5000 евро смогут молодые люди до 35 лет (на момент подачи заявки), добившиеся выдающихся результатов в качестве инженера в своей профессии, обучения ей или популяризации данной специальности. Более подробно о премии можно прочитать здесь.

Руководитель проекта Enerhack Игорь Крупенский является также президентом Общества инженеров Эстонии и участвовал в разработке статута премии.

„Премия молодого инженера Эстонии, учрежденная президентом Эстонии, является важным символом признания и поддержки молодых инженеров, которые уже на начальном этапе своей карьеры достигли выдающихся результатов в области инженерии, - объясняет Крупенский. - Эта награда не только подчеркивает индивидуальные достижения, но и акцентирует внимание на важности инноваций и научно-технического развития для будущего Эстонии. Она призвана вдохновить молодежь стремиться к новым высотам и способствовать популяризации инженерных наук в нашей стране и за ее пределами. Это также является важным сигналом о том, что президент Эстонии обращает внимание на молодежь и инженерную область, признавая их ключевую роль в создании устойчивого будущего“.

О том, что Эстонии в ближайшем будущем может возникнуть дефицит инженеров, в последнее время говорят представители самых разных технических специальностей, опираясь на исследования профессиональной палаты ОSКА.