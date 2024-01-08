Вице-премьера Чехии призвали уйти в отставку за корпоратив во время стрельбы в университете

Как сообщает iDnes, рождественский корпоратив с сотрудниками министерства не был остановлен после того, как стало известно о стрельбе и жертвах. Очевидцы утверждают, что Юречка вернулся на него после экстренного заседания правительства, собранного из-за ситуации в университете.

Сам Юречка ранее заявлял, что поздно получил информацию о стрельбе, и что вечерника была остановлена в районе девяти часов вечера. Стрельба на факультете началась около трёх часов дня, по данным iDnes мероприятие продолжалось до полуночи.

Юречка в телеэфире сообщил, что готов рассмотреть вопрос об отставке. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в воскресенье заявил, что сожалеет о ситуации, но считает объяснения министра исчерпывающими, передаёт издание Seznam Zprávy.

Стрельба в здании философского факультета Карлова университета стала самым масштабным массовым убийством в Центральной Европе в современной истории. На студентов, преподавателей и прохожих напал студент университета, он покончил с собой. В стране объявлялся национальный траур.