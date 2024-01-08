Новый ракетный удар по Украине: в понедельник утром прогремели взрывы в Харькове, Днепре и Запорожье

Перед извещением Воздушных сил об этом мониторинговые каналы сообщали о взлете с российского аэродрома пяти истребителей МиГ-31, которые способны нести „Кинжал“.

Телеграм-канал ВСУ и украинские новостные каналы сообщают о серии взрывов в Днепре. Информации о последствиях пока нет.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по Харькову ранним утром было нанесено минимум четыре удара.

Синегубов пишет, что тип оружия, которым были нанесены удары, уточняется, очевидно, имея в виду типы ракет.

Пострадавших, по имеющимся у Синегубова предварительным данным, нет.

Как написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, ракетный удар по региону был нанесен сегодня около 7 утра. По его словам, областной центр был атакован баллистическими и крылатыми ракетами — в результате прозвучало 5 взрывов.

„Пока известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами“, сообщил Малашко. Пока известно о двух пострадавших — мужчине и женщине, добавил он.

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