08.01.2024, 09:46
Вот и всё. Развод между эстонкой Хеленой Койву и финской хоккейной звездой Микко Койву наконец завершен
ФОТО: Vida Press/Instagram
Скандальная сага о разводе между звездой хоккея Микко Койву и эстонкой Хеленой, которая целый год проходила по разным судам, наконец подошла к концу, пишет Kroonika со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Во вторник суд американского штата Миннесота объявил, что брак Койвов расторгнут на законных основаниях. В документах, свидетельствующих о расторжении брака, говорится, что ни одна из сторон не потребовала смены фамилии, а это значит, что эстонка продолжит использовать свою финскую фамилию, которая также является фамилией их троих детей.