Вот и всё. Развод между эстонкой Хеленой Койву и финской хоккейной звездой Микко Койву наконец завершен

Во вторник суд американского штата Миннесота объявил, что брак Койвов расторгнут на законных основаниях. В документах, свидетельствующих о расторжении брака, говорится, что ни одна из сторон не потребовала смены фамилии, а это значит, что эстонка продолжит использовать свою финскую фамилию, которая также является фамилией их троих детей.