Хоккей
08.01.2024, 09:46

Вот и всё. Развод между эстонкой Хеленой Койву и финской хоккейной звездой Микко Койву наконец завершен

 
ФОТО: Vida Press/Instagram

Скандальная сага о разводе между звездой хоккея Микко Койву и эстонкой Хеленой, которая целый год проходила по разным судам, наконец подошла к концу, пишет Kroonika со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Во вторник суд американского штата Миннесота объявил, что брак Койвов расторгнут на законных основаниях. В документах, свидетельствующих о расторжении брака, говорится, что ни одна из сторон не потребовала смены фамилии, а это значит, что эстонка продолжит использовать свою финскую фамилию, которая также является фамилией их троих детей.

Развод бывшей финско-эстонской звездной пары оказался неожиданно долгим и скандальным. Скандинавская пара, ведущая относительно скромную жизнь в Миннесоте, рассталась четыре года назад, а в феврале 2020 года супруги Койву впервые подали на развод у себя на родине (в Финляндии).

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