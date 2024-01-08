Футболист сборной Эстонии заинтересовал несколько клубов из Германии, Швейцарии и Нидерландов

Веткал перешел в итальянскую „Рому“ в 2020 году. Там он стабильно выступал за юношеские команды U17, U18 и U19. В нынешнем сезоне он также впервые оказался на скамейке запасных основной команды, которую тренирует легендарный Жозе Моуринью.

По данным вышеупомянутого источника, в услугах Веткаля заинтересованы „Санкт-Паули“ и „Гройтер Фюрт“ из 2-й немецкой Бундеслиги. За „Санкт-Паули“ играет полузащитник сборной Эстонии Карол Метс.

Интерес к юному эстонскому футболисту проявляет также „Эксельсиор“, выступающий в высшем футбольном дивизионе Нидерландов, и „ВВВ Венло“, играющий в первом дивизионе Нидерландов. Среди швейцарских клубов в списке также значится „Люцерн“, выступающий в швейцарской Суперлиги.

В прошлом году Веткал также дебютировал за основную сборную Эстонии и сыграл в трех матчах. В этом сезоне Веткал, выступающий на позиции оборонительного полузащитника в молодёжной команде „Ромы“ U19, сыграл в 14 матчах молодёжного чемпионата Италии (1 119 сыгранных минут), а также отдал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.

У Веткаля действующий контракт с „Ромой“ до лета 2025 года. „Возможно, в начале нам нужно посмотреть на другие лиги, на то, какие они предоставляют возможности молодым игрокам. В некоторых местах определенно больше вариантов. Если поступит предложение из другой лиги и оно будет выгодным для меня, я уйду“, - сказал Веткал в интервью Delfi летом, когда летнее трансферное окно только открывалось.

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