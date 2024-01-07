Эстонская скелетонистка заняла шестое место на юниорском чемпионате мира

Уроженка латвийской Валки Дарта Эстере Зунте, преодолела первую попытку за 54,21, а после второй попытки улучшила свое время на 0,12 секунды (54,09), заняв в общем зачете шестое место (1.48,30). Отставание от победительниц составило 0,60 секунды.

Первое место между собой разделили немки Виктория Хансова и Стефани Вотц (1.47,70). Третье место заняла Сара Шмид из Швейцарии (+0,37).

В прошлом году Зунте заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров, а в этом году на чемпионате Европы среди юниоров она стала седьмой.

Скелетонистка Зунте родилась в латвийском городе Валка, но у нее есть и эстонские корни. В 2022 году латышка решила подать заявление на получение эстонского гражданства и получила его, чтобы в будущем выступать под эстонским флагом.

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