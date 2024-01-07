ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (683-й день) | Зеленский: даже Россию можно вернуть в рамки международного права
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 21 дрон из 28
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 7 января российские войска атаковали Украину беспилотниками типа „Шахед“ и тремя ракетами С-300. Украинские силы ПВО сбили 21 дрон из 28.
Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях, говорится в сообщении ВСУ.
Кремль: Путин встретил Рождество с семьями военнослужащих, погибших на войне в Украине
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями военнослужащих, погибших в зоне „СВО“.
Перед службой в храме Путин провел с ними встречу в своей подмосковной резиденцией.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, детям погибших военных „организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут“. После этого Путин „провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми“.
В Днепре в результате атаки дронов повреждено жилое здание
В результате атаки беспилотников по Днепру вечером 6 января повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в доме жили 22 семьи. Никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб спасли из поврежденного дома шесть человек, в том числе двоих детей.
Позже Лысак уточнил, что в результате атаки дронов повреждены образовательное учреждение и общежитие, два многоэтажных здания и административное здание.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений;
Российские войска нанесли девять ракетных ударов и 84 авиационных удара, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
ВСУ отбили три атаки российских войск на купянском направлении, две атаки — на бахмутском направлении, девять атак — на марьинском направлении, пять атак — на запорожском направлении;
На авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. За сутки ВСУ отразили восемь атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 16 атак около Первомайского и Невельского Донецкой области;
Авиация ВСУ нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления, три артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и четыре средства ПВО российской армии.
В результате обстрелов Херсонской области пострадали пять человек, в том числе двое детей
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 89 обстрелов Херсонской области, выпустив по ней 382 снаряда. По Херсону было выпущено 24 снаряда.
По информации Прокудина, в результате обстрелов пять человек получили ранения, в том числе двое детей.
Более ста жителей Белгорода эвакуировались в Старый Оскол из-за обстрелов
Пункты временного размещения в Старом Осколе приняли более ста жителей Белгорода, решивших уехать из города из-за обстрелов, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.
„Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан“, — написал Чесноков.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
ВС РФ отразили атаки украинских войск на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также Терны Донецкой области;
Нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны в районе населенных пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области;
Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской области и Серебрянского лесничества;
На донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка „Caezar“, гаубица М119 и склад боеприпасов ВСУ;
На херсонском направлении подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области;
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета: Су-25 в районе Днепра и Су-27 в районе Кривого Рога;
Перехвачено 14 реактивных снарядов систем HIMARS и „Ураган“, а также шесть противокорабельных ракет „Нептун“, уничтожены 38 украинских беспилотников.
В Челябинске арестовали 16-летнего жителя Дагестана по делу о поджоге бомбардировщика
Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под ареста 16-летнего жителя Дагестана, обвиняемого в покушении на диверсию. Об этом сообщает 74.ru.
По данным издания, молодой человек родом из Буйнакска, он живет с родителями. Следствие утверждает, что он попытался поджечь бомбардировщик СУ на военном аэродроме Шагол в Челябинске. Самолет „успели оперативно потушить“, пишет 74.ru.
Сотрудники ФСБ задержали юношу 5 января. ФСБ сообщала, что задержанный причастен к попытке совершения диверсии в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины. В спецслужбе утверждали, что молодого человека завербовали через соцсети.
ФСБ также заявила, что установлена его „причастность к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры“ в Дагестане.
Япония выделит 37 миллионов долларов на закупку систем по обнаружению дронов для Украины
С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Йоко Камикаву во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Утром 7 января Камикаву приехала в Киев.
„Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир“, — приводит слова главы МИД Японии „РБК-Украина“.
Зеленский: даже Россию можно вернуть в рамки международного права
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Швеции по видеосвязи, заявил, что ситуация на поле боя в настоящее время остается „относительно стабильной“. Его слова приводит агентство Reuters.
„Даже Россию можно вернуть в рамки международного права. Ее агрессию можно победить“, — сказал украинский лидер.
По его мнению, война в Украине показала, что Европа должна развивать совместное производство оружия, чтобы континент мог „сохранить себя“ в любой ситуации, которая может возникнуть.
„Два года этой войны доказали, что Европе нужен собственный достаточный арсенал для защиты свободы, собственные возможности для обеспечения обороны“, — заявил Зеленский.
В Покровске под завалами дома нашли тело еще одного погибшего
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что тело погибшего мужчины было найдено спасателями на месте разрушенного в результате ракетного удара жилого дома в городе Покровск Донецкой области.
Спасатели ищут еще троих человек, в том числе двоих детей.
По последним данным, в Покровске и селе Ровном погибли 11 человек и 10 получили ранения в результате удара 6 января. Глава военной администрации региона Вадим Филашкин сообщал, что войска РФ наносили по району удары ракетами С-300.
Минобороны РФ: в 2024 году планируется семь пусков межконтинентальных баллистических ракет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
За последние пять лет РВСН провели „более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет“, отмечается в заявлении военного ведомства.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За сутки произошло 29 боевых столкновений;
Российские войска нанесли шесть ракетных ударов и 40 авиационных ударов, а также совершили 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной;
Украинские войска отразили две атаки ВС РФ на купянском направлении, три атаки — на лиманском направлении, пять атак — на авдеевском направлении.
На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
ВСУ нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава российских сил. Силы ПВО Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
По материалам „Медузы“.
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