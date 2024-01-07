ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (683-й день) | Зеленский: даже Россию можно вернуть в рамки международного права

Авиация ВСУ нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления, три артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и четыре средства ПВО российской армии.

На авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. За сутки ВСУ отразили восемь атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 16 атак около Первомайского и Невельского Донецкой области;

ВСУ отбили три атаки российских войск на купянском направлении, две атаки — на бахмутском направлении, девять атак — на марьинском направлении, пять атак — на запорожском направлении;

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;

Российские войска нанесли девять ракетных ударов и 84 авиационных удара, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

Позже Лысак уточнил, что в результате атаки дронов повреждены образовательное учреждение и общежитие, два многоэтажных здания и административное здание.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в доме жили 22 семьи. Никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб спасли из поврежденного дома шесть человек, в том числе двоих детей.

В результате атаки беспилотников по Днепру вечером 6 января повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, детям погибших военных „организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут“. После этого Путин „провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми“.

Перед службой в храме Путин провел с ними встречу в своей подмосковной резиденцией.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями военнослужащих, погибших в зоне „СВО“.

Кремль: Путин встретил Рождество с семьями военнослужащих, погибших на войне в Украине

Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях, говорится в сообщении ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 7 января российские войска атаковали Украину беспилотниками типа „Шахед“ и тремя ракетами С-300. Украинские силы ПВО сбили 21 дрон из 28.

Перехвачено 14 реактивных снарядов систем HIMARS и „Ураган“, а также шесть противокорабельных ракет „Нептун“, уничтожены 38 украинских беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета: Су-25 в районе Днепра и Су-27 в районе Кривого Рога;

На херсонском направлении подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области;

На донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка „Caezar“, гаубица М119 и склад боеприпасов ВСУ;

Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской области и Серебрянского лесничества;

Нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны в районе населенных пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области;

ВС РФ отразили атаки украинских войск на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также Терны Донецкой области;

„Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан“, — написал Чесноков.

Пункты временного размещения в Старом Осколе приняли более ста жителей Белгорода, решивших уехать из города из-за обстрелов, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

По информации Прокудина, в результате обстрелов пять человек получили ранения, в том числе двое детей.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 89 обстрелов Херсонской области, выпустив по ней 382 снаряда. По Херсону было выпущено 24 снаряда.

В результате обстрелов Херсонской области пострадали пять человек, в том числе двое детей

В Челябинске арестовали 16-летнего жителя Дагестана по делу о поджоге бомбардировщика

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под ареста 16-летнего жителя Дагестана, обвиняемого в покушении на диверсию. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, молодой человек родом из Буйнакска, он живет с родителями. Следствие утверждает, что он попытался поджечь бомбардировщик СУ на военном аэродроме Шагол в Челябинске. Самолет „успели оперативно потушить“, пишет 74.ru.

Сотрудники ФСБ задержали юношу 5 января. ФСБ сообщала, что задержанный причастен к попытке совершения диверсии в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины. В спецслужбе утверждали, что молодого человека завербовали через соцсети.

ФСБ также заявила, что установлена его „причастность к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры“ в Дагестане.

Япония выделит 37 миллионов долларов на закупку систем по обнаружению дронов для Украины

С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Йоко Камикаву во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Утром 7 января Камикаву приехала в Киев.

„Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир“, — приводит слова главы МИД Японии „РБК-Украина“.

Зеленский: даже Россию можно вернуть в рамки международного права

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Швеции по видеосвязи, заявил, что ситуация на поле боя в настоящее время остается „относительно стабильной“. Его слова приводит агентство Reuters.

„Даже Россию можно вернуть в рамки международного права. Ее агрессию можно победить“, — сказал украинский лидер.