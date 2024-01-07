Конькобежец Мартен Лийв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы!

Конькобежец Мартен Лийв соревновался на дистанции 500 метров в Херенвене (Нидерланды). Занявший четвертое место на дистанции 1000 метров эстонец исправил свои ошибки и завоевал серебряную медаль.

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