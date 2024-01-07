07.01.2024, 17:54
Конькобежец Мартен Лийв завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы!
ФОТО: | Delfi Meedia
Соревнования по зимним видам спорта идут полным ходом. Сегодня соревнуются лыжники и горнолыжники. В то же время продолжается чемпионат Европы по конькобежному спорту.
Конькобежец Мартен Лийв соревновался на дистанции 500 метров в Херенвене (Нидерланды). Занявший четвертое место на дистанции 1000 метров эстонец исправил свои ошибки и завоевал серебряную медаль.
Лийв показал время 34,78, уступив золотому медалисту Йеннингу де Бу из Нидерландов 30 сотых. Польский конькобежец Марек Каня завоевал бронзу с результатом 34,86.
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