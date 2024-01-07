07.01.2024, 13:07
СЕЙЧАС на Delfi TV | Открытый чемпионат Латвии: „Пантер“ выигрывает у главного аутсайдера (3:2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках открытого чемпионата Латвии по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ во второй раз за два дня сыграет в гостях литовским клубом „Хоккей Панкс“ (Вильнюс). Начало матча в 14:30.
Клуб „Пантер“ быстро завладел инициативой и уже на первой минуте первого периода Пузаков вывел гостей вперед. В течении следующих шести минут таллиннский клуб выигрывал со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отличились Воранг и Новиков. Хозяева ответили двумя шайбами в середине первого периода: отличились Илья Четвертак и Эдгарс Петровс.