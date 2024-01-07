ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ разгромил главного аутсайдера открытого чемпионата Латвии

Клуб „Пантер“ быстро завладел инициативой и уже на первой минуте первого периода Пузаков вывел гостей вперед. В течении следующих шести минут таллиннский клуб выигрывал со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отличились Воранг и Новиков. Хозяева не сдавались и тут же ответили двумя шайбами: Отличились Илья Четвертак и Эдгарс Петровс.