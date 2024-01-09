Скользкая дорожка: как избежать падения на льду?

Специальные гололедные „кошки“, которые также называют „ледоходы“ или „ледоступы“, значительно облегчают передвижение зимой, снижают вероятность падения и помогают избежать ушибов и травм. Изначально их изобрели для того, чтобы надевать на городскую обувь во время гололеда, но затем производители разработали специализированные модели, предназначенные для разных видов активности.

Если же покупать новую обувь этой зимой вы не планируете, то, бесспорно, самый простой вариант обезопасить себя от падения на льду – купить специальные накладки на обувь, „кошки“. Они бывают разных видов, разных цветов и на разный кошелек. Цены на сайте kaup24.ee варьируются от 3 до 200 евро.

• резины – легкий и прочный материал позволит вам твердо стоять на ногах и в снег, и в гололед;

Обязательно обратите внимание на материал подошвы. Он должен быть мягким и эластичным. В этом случае выбирать обувь нужно с подошвой из:

Чем грубее рельеф, тем меньше вы будете скользить. Во-вторых, если вы предпочитаете каблук зимой, то отдавайте предпочтение моделям с широким, плоским, устойчивым каблуком не выше 5–7 сантиметров. В-третьих, подошва должна быть мягкой и эластичной. Тогда она не будет скользить по гладкой ледяной поверхности.

Зимняя обувь должна не только быть теплой, но и защищать от падений в гололед. Поэтому при выборе обуви следует обратить внимание на качество подошвы – полностью плоская противопоказана. Лучше всего в гололед обувать сапоги или ботинки с широким носом и толстой рифленой подошвой со смешанным протектором (когда крупный рисунок сочетается с мелким).

Вот несколько полезных правил и приспособлений, которые помогут вам не упасть в гололед.

Эластичные шипованные протекторы

Производитель описывает их как очень легкие и не утомляющие ноги. Такие насадки с гибкими застежками оснащены металлическими шипами. Они идеально подходят для походов по лесам и горам, а также для трекинга по сложной местности и в суровых погодных условиях. Они эффективно защищают от скольжения и падения благодаря использованию 10 шипов из нержавеющей стали. Благодаря использованию силикона их можно адаптировать к обуви разных размеров.

Цепные „кошки“

У них – более сложная конструкция. Они оснащены десятью более короткими стальными зубьями. Такие „кошки“ можно надеть даже на беговые кроссовки, т. к. модели позволяют сохранить хорошую гибкость и подвижность стопы. Также цепные „кошки“ используют туристы в горах и альпинисты, когда приходится преодолевать короткие обледенелые участки и тащить ради этого тяжелые и массивные полноценные альпинистские „кошки“ нерационально. Основа конструкции легких цепных „кошек“ – пластина с зубьями и гибкими тросиками или короткозвенной цепи, которая фиксируется на обуви при помощи технологичного эластомера.

3. Трость с устройством против скольжения (УПС)

Трость с УПС оснащена съемным или выдвижным устройством против скольжения. В рабочем положении устройство выходит за пределы резинового наконечника на 8–10 мм, что дает возможность зацепиться за утрамбованный снег и ледяную корку.

Трости с УПС могут быть:

• Телескопическими – они снабжены раздвижным механизмом, с помощью которого высоту трости подгоняют под конкретного человека. Плотное соединение стыков и элементов сохраняет прочность изделия: стойка не расшатывается, не возникает посторонних шумов при ходьбе.

• Цельными – их не получится отрегулировать по высоте. Изделия имеют заданную длину от 750 до 950 мм, с разницей в шаге 50 мм. Если высота вам не подходит, а трость понравилась, то учтите: укоротить вы ее сможете, а вот „нарастить“ нет. Деревянные цельные трости отпиливают до нужного размера, а металлические – обрезают со стороны наконечника.