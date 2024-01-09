Скользкая дорожка: как избежать падения на льду?
Зима – волшебная пора. Но в каждой сказке есть и свои темные силы. Зима – это еще и гололед, когда любое неловкое движение на скользкой поверхности может закончиться как ушибами и сотрясениями, так и серьезными переломами. Можно ли этого избежать? Безусловно. „МК-Эстония“ выяснила, что поможет подготовиться к прогулке по скользкому пути.
Вот несколько полезных правил и приспособлений, которые помогут вам не упасть в гололед.
1. Подходящая обувь
Зимняя обувь должна не только быть теплой, но и защищать от падений в гололед. Поэтому при выборе обуви следует обратить внимание на качество подошвы – полностью плоская противопоказана. Лучше всего в гололед обувать сапоги или ботинки с широким носом и толстой рифленой подошвой со смешанным протектором (когда крупный рисунок сочетается с мелким).
Чем грубее рельеф, тем меньше вы будете скользить. Во-вторых, если вы предпочитаете каблук зимой, то отдавайте предпочтение моделям с широким, плоским, устойчивым каблуком не выше 5–7 сантиметров. В-третьих, подошва должна быть мягкой и эластичной. Тогда она не будет скользить по гладкой ледяной поверхности.
Обязательно обратите внимание на материал подошвы. Он должен быть мягким и эластичным.
Обязательно обратите внимание на материал подошвы. Он должен быть мягким и эластичным. В этом случае выбирать обувь нужно с подошвой из:
• полиуретана – несмотря на присущую материалу жесткость, при изготовлении обуви ему придают необходимые свойства;
• резины – легкий и прочный материал позволит вам твердо стоять на ногах и в снег, и в гололед;
• микропористой резины – хороша для влажных зим, часто используется в ортопедической обуви:
• термопластичной резины – именно из нее изготавливают обувь с самым лучшим рельефом.
2. Насадки на обувь
Если же покупать новую обувь этой зимой вы не планируете, то, бесспорно, самый простой вариант обезопасить себя от падения на льду – купить специальные накладки на обувь, „кошки“. Они бывают разных видов, разных цветов и на разный кошелек. Цены на сайте kaup24.ee варьируются от 3 до 200 евро.
Специальные гололедные „кошки“, которые также называют „ледоходы“ или „ледоступы“, значительно облегчают передвижение зимой, снижают вероятность падения
Специальные гололедные „кошки“, которые также называют „ледоходы“ или „ледоступы“, значительно облегчают передвижение зимой, снижают вероятность падения и помогают избежать ушибов и травм. Изначально их изобрели для того, чтобы надевать на городскую обувь во время гололеда, но затем производители разработали специализированные модели, предназначенные для разных видов активности.
В настоящее время существует два основных типа легких „кошек“:
Эластичные шипованные протекторы
Производитель описывает их как очень легкие и не утомляющие ноги. Такие насадки с гибкими застежками оснащены металлическими шипами. Они идеально подходят для походов по лесам и горам, а также для трекинга по сложной местности и в суровых погодных условиях. Они эффективно защищают от скольжения и падения благодаря использованию 10 шипов из нержавеющей стали. Благодаря использованию силикона их можно адаптировать к обуви разных размеров.
Цепные „кошки“
У них – более сложная конструкция. Они оснащены десятью более короткими стальными зубьями. Такие „кошки“ можно надеть даже на беговые кроссовки, т. к. модели позволяют сохранить хорошую гибкость и подвижность стопы. Также цепные „кошки“ используют туристы в горах и альпинисты, когда приходится преодолевать короткие обледенелые участки и тащить ради этого тяжелые и массивные полноценные альпинистские „кошки“ нерационально. Основа конструкции легких цепных „кошек“ – пластина с зубьями и гибкими тросиками или короткозвенной цепи, которая фиксируется на обуви при помощи технологичного эластомера.
3. Трость с устройством против скольжения (УПС)
Трость с УПС оснащена съемным или выдвижным устройством против скольжения. В рабочем положении устройство выходит за пределы резинового наконечника на 8–10 мм, что дает возможность зацепиться за утрамбованный снег и ледяную корку.
Трости с УПС могут быть:
• Телескопическими – они снабжены раздвижным механизмом, с помощью которого высоту трости подгоняют под конкретного человека. Плотное соединение стыков и элементов сохраняет прочность изделия: стойка не расшатывается, не возникает посторонних шумов при ходьбе.
• Цельными – их не получится отрегулировать по высоте. Изделия имеют заданную длину от 750 до 950 мм, с разницей в шаге 50 мм. Если высота вам не подходит, а трость понравилась, то учтите: укоротить вы ее сможете, а вот „нарастить“ нет. Деревянные цельные трости отпиливают до нужного размера, а металлические – обрезают со стороны наконечника.
• Складными – такая модель укладывается секционно до 25–35 см в длину, с легкостью помещается в ручную кладь. Дополнительно такая трость снабжена футляром или чехлом для удобства хранения.
Приобрести такую трость можно, к примеру, на сайте Aliexpress. Цена 15–20 евро.
4. Обработка подошвы
Можно также сделать подошву менее скользящей с помощью подручных средств. Оптимальный вариант – отнести зимние ботинки мастеру для добавления к ним резиновых или полиуретановых накладок, создающих рельефную поверхность. Но существуют также и народные способы, позволяющие сделать подошву нескользящей:
• С помощью клея. Время действия – 1–2 недели. Нужно взять суперклей и с его помощью нанести узор на сухую и чистую подошву (обязательно на каблук и в районе носка). Дождитесь полного высыхания „защитного рисунка“ и можете смело тестировать его в гололед. Также для закрепления антискользящего эффекта можно сразу покрыть свежий слой клея обычным песком.
• С помощью наждачной бумаги. Время действия – 2–3 недели или 1–2 месяца. Нужно приклеить на подошву кусочки наждачной бумаги, они также сделают сцепку с поверхностью лучше. В продаже можно найти наклейки на подошву с той же функцией.
• С помощью лейкопластыря. Время действия – 2–3 дня. Нужно купить в аптеке рулончик тканевого лейкопластыря. Отрезать несколько кусочков по 3–4 см (в зависимости от того, каковы параметры вашей стопы) и приклеить их крест-накрест на сухую и чистую подошву. Способ подходит для сухой морозной погоды.
• Капроновые колготки. Время действия – 2–3 недели или до 1–2 месяца. Способ довольно экстравагантный, но, судя по отзывам, очень эффективный. Нужно перевернуть ботинки подошвой вверх и над ней поджечь кусок капрона (можно использовать старые колготки). Капрон будет капать на подошву, засыхать и создавать защитный слой ото льда. Главное – постараться проделать это максимально осторожно.
5. Учимся ходить в гололед
Прежде всего, передвигаясь по скользкой дороге, смотрите себе под ноги. Вы обязательно увидите участки с ребристой поверхностью или заснеженные места, на которые можно наступить, не опасаясь падения. Самые безопасные участки в гололед – края тротуара, где меньше раскатанного снега.
Обратите внимание на свою походку. Ваш шаг должен быть мелким и частым. Постарайтесь практически не отрывать ноги от поверхности земли, передвигаясь скользящими движениями, будто на маленьких лыжах. При этом ноги не должны быть напряжены.
Ни в коем случае не держите руки в карманах при ходьбе в гололед. В случае падения вы попросту не успеете вынуть их, а значит – не сможете удержать равновесие и защитить голову от травмы. Если вам предстоит подниматься или спускаться по лестнице, обязательно держитесь за поручни. Не делайте шаг на следующую ступеньку, пока обе ноги не будут стоять на предыдущей.
Откажитесь от разговоров по телефону на ходу или используйте гарнитуру.
Откажитесь от разговоров по телефону на ходу или используйте гарнитуру.
Сделайте перед выходом из дома небольшую разминку для улучшения координации. Присядьте 20 раз, поднимитесь на цыпочки 10–15 раз.
Не берите с собой тяжелые сумки с длинными ручками – из-за них можно потерять равновесие. Если вы несете несколько пакетов, постарайтесь равномерно распределить вес между двумя руками. Наиболее удобный вариант в гололед – сумка через плечо, как у почтальона.
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