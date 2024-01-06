ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (682-й день) | Белый дом и Пентагон предупредили, что США вскоре не смогут снабжать Украину ракетами для комплексов ПВО Patriot
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
МВД Украины опубликовало фотографии после удара по Покровску. Под завалами домов еще могут оставаться люди
Вслед за главой областной администрации Донецкой области Вадимом Филашкиным МВД Украины также сообщило об 11 погибших в результате удара по Покровской общине. Среди жертв пятеро детей.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 27 боевых столкновений. Российские войска нанесли восемь ракетных и 55 авиационных ударов, а также совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
На северском и слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
На купянском направлении ВСУ отбили три атаки российских войск в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Российские войска нанесли авиаудар в районе Табаевки Харьковской области.
На бахмутском направлении украинские силы отразили атаку российской армии в районе Клещеевки.
На авдеевском направлении ВСУ отбили пять атак российских войск в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские силы продолжают удерживать оборону в районах Марьинки и Новомихайловки, где российские войска пытались прорвать ее пять раз при поддержке авиации.
На запорожском направлении ВСУ отразили две атаки российских войск в районах Работино и южнее Новодаровки.
За сутки российские силы предприняли 18 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских войск, но понесли потери.
Украинская авиация сил нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава российских войск.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение одному пункту управления, одному составу боеприпасов, одному артиллерийскому средству, одной радиолокационной станции ПВО и одному зенитно-ракетному комплексу „Тор“ российской армии.
В Покровском районе Донецкой области — 11 погибших при обстреле. В их числе пятеро детей
Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, российские войска ударили по Покровскому району ракетами С-300. Основной удар, как пишет глава областной администрации, пришелся по населенным пунктам Покровск и Ровное Мирноградской общины, расположенным примерно в 60 километрах к северо-западу от Донецка.
По предварительным данным, 11 человек погибли, еще восемь человек ранены. В Ровном, как ранее сообщил Филашкин, снаряд попал в дом, в котором предположительно находилась семья из шести человек.
В украинской разведке рассказали о поражении радиолокационных станций на военном аэродроме в Крыму 4 января
В Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявили, что в результате атаки, проведенной 4 января в Крыму совместно с воздушными силами ВСУ, были поражены российские радиолокационные станции на военном аэродроме Саки и склады боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.
В сообщении говорится, что „успешное огневое поражение“ складов подтверждается данными космической разведки и опубликованы фотографии. Информация о других потерях уточняется.
4 января Минобороны России отчиталось, что российские силы ПВО сбили над Крымом десять авиационных управляемых ракет. Позже командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук назвал взрывы в Севастополе и Евпатории „операцией“ украинских сил и поблагодарил летчиков ВВС Украины. В стратегическом командовании ВСУ заявили, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.
Минобороны России заявило, что силы ПВО сбили шесть противокорабельных ракет „Нептун“ над Черным морем
Российские силы ПВО около 17.00 по московскому времени сбили шесть противокорабельных ракет „Нептун“ над северо-западной частью акватории Черного моря, утверждают в Минобороны.
Других подробностей в сообщении ведомства не приводится.
Около 15 часов движение по Крымскому мосту перекрывали. Спустя час его возобновили.
Reuters: в прокуратуре Харьковской области заявили, что одна из атаковавших город 2 января ракет была поставлена в Россию из Северной Кореи
В Харьковской прокуратуре заявили, что одна из ракет, атаковавших Харьков 2 января, отличается визуально и технически от российских моделей, и предположили, что она была поставлена в Россию из Северной Кореи, пишет Reuters.
„Метод производства не очень современный. Есть отклонения от стандартных ракет „Искандер“, которые мы ранее видели во время ударов по Харькову. Эта ракета похожа на одну из северокорейских ракет“, — сказал представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко, показавший журналистам обломки.
По его словам, изученная ракета чуть больше в диаметре, чем российский „Искандер“. Также у нее отличаются сопло, внутренняя обмотка и хвостовая часть. В прокуратуре склоняются к версии, что это поставленная Северной Кореей ракета, но точное название ее модели назвать отказались.
В Горловке и Макеевке Донецкой области два мирных жителя погибли при обстреле
Об этом сообщил назначенный Россией глава Донецкой области Денис Пушилин. По его словам, ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район.
Ранены, по данным Пушилина, еще девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки и в Никитовском районе Горловки. При обстрелах были повреждены четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль.
Белый дом и Пентагон предупредили, что США вскоре не смогут снабжать Украину ракетами для комплексов ПВО Patriot, пишет The New York Times
Patriot — одна из немногих систем, которые могут эффективно сбивать баллистические ракеты, а они, как отмечают украинские военные, приводят к наибольшему числу жертв. „Я думаю, что количество спасенных во время войны [благодаря ПВО] жизней исчисляется тысячами“, — говорит собеседник The New York Times, майор ВСУ, представившийся Владимиром.
Радар Patriot, согласно отчету исследовательской службы американского конгресса, имеет дальность действия около 150 километров и может отслеживать до 100 целей одновременно. Стоимость ракет-перехватчиков для Patriot может составлять, как пишет The New York Times, от двух до четырех миллионов долларов за штуку.
Но даже с этими системами возможности защиты у Украины ограничены. „Мы смогли защитить Киев, но в то же время разрушали Одессу“, — говорит майор Владимир.
По словам военных, им удалось создать над страной щит благодаря зарубежным партнерам, но если те перестанут поставлять вооружение, то Украина вернется к состоянию, в котором она была в начале полномасштабной войны — „когда люди просто не выходили из укрытий, а российские военные пытались превратить украинские города в полные руины“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери украинских сил составили до 80 военных.
На краснолиманском направлении армия России нанесла поражение ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской области и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 человек.
На донецком направлении российские силы отбили две контратаки ВСУ в районе Георгиевки, а также нанесли поражение украинским подразделениям в районах Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области. Потери украинских сил составили свыше 190 военнослужащих.
На южнодонецком направлении российские силы нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой области, потери составили более 90 военных.
На запорожском направлении российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии Украины в районах Вербового, Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 25 военных.
На херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военных, также поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.
Российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ „Донецк“ в районе Красноармейска Донецкой области.
В районе Тягинки Херсонской области российская ПВО сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
За сутки российские силы перехватили четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, российские войска уничтожили 29 украинских беспилотников в районах Белогоровки Луганской области, Мирного Запорожской области, а также в районах населенных пунктов Кардашинка и Каиры Херсонской области.
Кадыров назвал свое предложение об освобождении украинских пленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи „толстым троллингом“
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне предложил освободить 20 пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с его матери, детей и лошадей. А потом назвал свои слова „толстым троллингом“.
Свое предложение Кадыров сделал во время построения сотрудников силовых структур в Грозном, куда приехал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
„Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить“, — написал Кадыров позже вечером этого же дня.
В Белгороде возобновили работу торговые центры, закрытые после атаки.
Об этом сообщили в городской администрации Белгорода.
Торговые центры „РИО“, „Мега Гринн“ и „Сити Молл Белгородский“ были закрыты 2 января — в связи с последними событиями, как написал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Днем 30 декабря центр Белгорода подвергся самой масштабной ракетной атаке с начала войны. Погибли 25 человек, пострадали более 100. Минобороны России заявило, что по городу был нанесен „неизбирательный комбинированный удар“ двумя ракетами „Ольха“ и реактивными снарядами Vampire чешского производства. Еще несколько раз город обстреляли 2 января, а затем — вечером 4 января.
5 января из больниц выписали шесть пострадавших при атаках, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще 69 человек, раненых при обстреле, остаются в больницах Москвы и Белгорода.
По материалам Meduza.
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