ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (682-й день) | Белый дом и Пентагон предупредили, что США вскоре не смогут снабжать Украину ракетами для комплексов ПВО Patriot

МВД Украины опубликовало фотографии после удара по Покровску. Под завалами домов еще могут оставаться люди

Вслед за главой областной администрации Донецкой области Вадимом Филашкиным МВД Украины также сообщило об 11 погибших в результате удара по Покровской общине. Среди жертв пятеро детей.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

За сутки произошло 27 боевых столкновений. Российские войска нанесли восемь ракетных и 55 авиационных ударов, а также совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

На северском и слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На купянском направлении ВСУ отбили три атаки российских войск в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Российские войска нанесли авиаудар в районе Табаевки Харьковской области.

На бахмутском направлении украинские силы отразили атаку российской армии в районе Клещеевки.

На авдеевском направлении ВСУ отбили пять атак российских войск в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На марьинском направлении украинские силы продолжают удерживать оборону в районах Марьинки и Новомихайловки, где российские войска пытались прорвать ее пять раз при поддержке авиации.

На запорожском направлении ВСУ отразили две атаки российских войск в районах Работино и южнее Новодаровки.

За сутки российские силы предприняли 18 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских войск, но понесли потери.

Украинская авиация сил нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава российских войск.

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение одному пункту управления, одному составу боеприпасов, одному артиллерийскому средству, одной радиолокационной станции ПВО и одному зенитно-ракетному комплексу „Тор“ российской армии.