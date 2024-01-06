Автомобили каршеринга Bolt Drive стали „обчищать“

Из автомобилей крадут многие вещи, включая огнетушители и провода для зарядки мобильного телефона.

Хотя, как заверила пресс-секретарь компании Bolt Лиизи Мария Алексиус, в последнее время количество краж из автомобилей заметно не выросло, все же незакрепленные предметы воруют. „Чаще всего прихватывают провода для зарядки телефона, огнетушители, щетки для снега, иногда в кармане „забывают“ ключи от автомобиля“, - сказала Алексиус.

Пресс-секретарь напомнила, что предметы из автомобиля каршеринга нельзя забирать с собой, так как клиенты, которые в следующий раз воспользуются автомобилем, рассчитывают на то, что смогут безопасно и удобно добраться до места назначения.

Каршеринг Bolt Drive – услуга аренды автомобиля, при которой пользователь платит за каждую минуту в пути. Автомобиль можно открыть с помощью приложения и оставить зеленой зоне, загружаемой в приложение.

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