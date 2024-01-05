ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (681-й день) | Российские войска могут начать наступление под Харьковом - разведка
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Минобороны России сообщило о 37 сбитых дронах в Крыму и Краснодарском крае
Министерство обороны России заявило, что в ночь на 5 января российские военные сбили 36 беспилотников над аннексированным Крымом и один над Краснодарским краем.
„Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края“, — пишет пресс-служба ведомства.
О последствиях этой атаки Минобороны и местные власти пока не сообщали.
Вечером 4 января Минобороны заявило, что над Крымом были сбиты десять ракет. Позднее назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков в городе пострадал по меньшей мере один человек. Саму атаку Развожаев назвал „самой массированной за последнее время“.
В стратегическом командовании ВСУ утверждают, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.
В Белгороде в результате обстрела пострадали два человека
„Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление“, — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Поздно вечером 4 января губернатор сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты десять воздушных целей. Также он добавил, что в результате атаки в городе были повреждены более 30 автомобилей, а также выбиты окна в нескольких квартирах на улицах Почтовая и Макаренко. В Белгородском районе были повреждены частный дом и автомобиль.
В заявлении Минобороны России, которое цитируют ТАСС и РИА Новости, говорится, что силы ПВО около 23:40 сбили над Белгородской областью десять ракет „Ольха“.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За сутки произошло 59 боевых столкновений.
Российские войска нанесли семь ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На купянском направлении ВСУ отбили четыре атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На бахмутском направлении украинские военные отбили четыре атаки в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направление украинские военные отразили семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки.
На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак в районах Работино и Вербового Запорожской области.
На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, в районе которого было отражено шесть атак российских войск.
Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления ВС РФ.
Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления ВС РФ.
Белый дом: Россия уже использовала для обстрелов Украины баллистические ракеты из Северной Кореи
Северная Корея недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет, которые российские войска уже использовали для обстрелов Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, российские военные использовали ракеты из КНДР при обстрелах 30 декабря и 2 января. Он также добавил, что ракета, запущенная в декабре, судя по всему, упала на открытой местности.
„Это значительная и вызывающая тревогу эскалация поддержки России Северной Кореей“, — отметил Кирби. Он также добавил, что российские войска, вероятно, будут использовать северокорейские ракеты для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Кирби добавил, что США намерены поднять вопрос о поставках северокорейских ракет в Совете безопасности ООН, а также наложить дополнительные санкции на причастных к этим сделкам.
Госдеп: США продолжат оказывать помощь Украине, но не на уровне 2022–2023 годов
Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022 и 2023 годов, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
„Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который был в 2022 и 2023 годах“, — сказал Миллер.
По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Украине „встать на ноги“ и построить собственную военно-промышленную базу, чтобы она смогла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.
При этом Миллер подчеркнул важность принятия конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании, в котором заложены средства на помощь для Украины, поскольку в данный момент страна не может защитить себя, опираясь только на свои силы.
The Telegraph: украинская разведка считает, что Россия готовится к новому наступлению под Харьковом
Украинская разведка считает, что в ближайшие недели российские войска могут начать наступление под Харьковом, пишет The Telegraph со ссылкой на местных чиновников и источник, близкий к ВСУ.
В частности, чиновники отметили, что российские военные 4 января обстреляли Харьков и 15 окрестных населенных пунктов. Источник, близкий к ВСУ, добавил, что украинские военные рассматривают эти удары как подготовку российских войск к наступлению.
В то же время военная разведка, как пишет издание, полагает, что к выходным обстрелы могут усилиться, а само наступление может начаться в ближайшие недели. Источник издания заявил, что возможной датой начала наступления считается 15 января.
В Киеве задержали владельца предприятия, поставлявшего продукты российским военным на юге Украины
В Киеве задержан основатель „одного из крупнейших агрохолдингов в Украине“, который подозревается по статье о пособничестве государству-агрессору (часть 1 статьи 111-2 УК Украины), сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали фигуранта дела в квартире его сына, где он, как утверждает СБУ, планировал свой побег в РФ. Также в спецслужбе заявили, что во время обыска были изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факт сотрудничества владельца фирмы с российскими властями.
Согласно спецслужбе, компания бизнесмена, которая входит в число крупнейших поставщиков продуктов для российских военных, находится на аннексированной территории Херсонской области. Также спецслужба утверждает, что фирма платит налоги в российский бюджет и активно финансирует фонд поддержки участников войны в Украине.
Помимо этого, по данным СБУ, владелец фирмы передал российским военным складские помещения предприятия в Каховском районе, который теперь используется для хранения вооружения, боеприпасов и техники.
По данным источника Forbes в правоохранительных органах, в пресс-релизе СБУ говорится о Дживане Мамояне и ООО „Морис Каховка“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
С 30 декабря по 5 января ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам, а также пунктам дислокации подразделений ВСУ.
На купянском направлении российские военные за неделю отразили 18 атак. ВСУ потеряли более 485 военнослужащих, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, семь пусковых установок РСЗО „Ольха“ и „Vampire“, а также восемь орудий полевой артиллерии.
На краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки. ВСУ за неделю потеряли убитыми и ранеными более 690 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, а также пять орудий полевой артиллерии.
На донецком направлении ВС РФ отразили девять атак. Потери ВСУ на этом направлении составили более 1990 военнослужащих, четыре танка, 17 боевых бронированных машин и 26 орудий полевой артиллерии.
На южно-донецком направлении российские войска отразили пять атак. За неделю ВСУ потеряли более 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 17 орудий полевой артиллерии.
На запорожском направлении подразделениями ВС РФ отразили одну атаку в районе Новопрокоповки Запорожской области. На этом направлении украинская армия потеряла до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, а также восемь орудий полевой артиллерии.
На херсонском направлении российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Тягинки, Ивановки, Садового и Токаревки Херсонской области. ВСУ потеряли до 225 человек, танк, две боевые бронированные машины, 14 лодок, пусковую установка ЗРК „Бук-М1“, 11 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы.
Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными БПЛА за неделю уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS и „Ольха“, пусковую установка ЗРК С-200, радиолокатор ЗРК С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8, а также восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет „Точка-У“, три ракеты ЗРК С-200, 107 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, „Ольха“ и „Vampire“, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 БПЛА.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
В пакет, в частности, вошли:
система противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами;
десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями;
боеприпасы для танков Leopard 2A6;
восемь радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D;
ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;
два танка для разминирования Wisent 1;
Помимо этого, Германия передала Украине две тысячи комплектов зимнего камуфляжа, 3350 боевых шлемов, 1152 зимних маскировочных сеток, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также другое оборудование и технику.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
В течение суток произошли 56 боевых столкновений. Российские войска нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
На купянском направлении украинские военные отразили семь атак в районе Синьковки Харьковской области.
На бахмутском направлении ВСУ отразили три атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили три атаки в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отразили 15 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На херсонском направлении российские войска не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левом берегу Днепра. Так, в течение суток украинские военные отбили десять атак.
Украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство.
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