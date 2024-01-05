ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (681-й день) | Российские войска могут начать наступление под Харьковом - разведка

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления ВС РФ.

Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления ВС РФ.

На херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, в районе которого было отражено шесть атак российских войск.

На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак в районах Работино и Вербового Запорожской области.

На марьинском направление украинские военные отразили семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки.

На авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении украинские военные отбили четыре атаки в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отбили четыре атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Российские войска нанесли семь ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

В заявлении Минобороны России, которое цитируют ТАСС и РИА Новости, говорится, что силы ПВО около 23:40 сбили над Белгородской областью десять ракет „Ольха“.

Поздно вечером 4 января губернатор сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты десять воздушных целей. Также он добавил, что в результате атаки в городе были повреждены более 30 автомобилей, а также выбиты окна в нескольких квартирах на улицах Почтовая и Макаренко. В Белгородском районе были повреждены частный дом и автомобиль.

„Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление“, — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате обстрела пострадали два человека

В стратегическом командовании ВСУ утверждают, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

Вечером 4 января Минобороны заявило, что над Крымом были сбиты десять ракет. Позднее назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков в городе пострадал по меньшей мере один человек. Саму атаку Развожаев назвал „самой массированной за последнее время“.

О последствиях этой атаки Минобороны и местные власти пока не сообщали.

„Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края“, — пишет пресс-служба ведомства.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 5 января российские военные сбили 36 беспилотников над аннексированным Крымом и один над Краснодарским краем.

Минобороны России сообщило о 37 сбитых дронах в Крыму и Краснодарском крае

Белый дом: Россия уже использовала для обстрелов Украины баллистические ракеты из Северной Кореи

Северная Корея недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет, которые российские войска уже использовали для обстрелов Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, российские военные использовали ракеты из КНДР при обстрелах 30 декабря и 2 января. Он также добавил, что ракета, запущенная в декабре, судя по всему, упала на открытой местности.

„Это значительная и вызывающая тревогу эскалация поддержки России Северной Кореей“, — отметил Кирби. Он также добавил, что российские войска, вероятно, будут использовать северокорейские ракеты для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Кирби добавил, что США намерены поднять вопрос о поставках северокорейских ракет в Совете безопасности ООН, а также наложить дополнительные санкции на причастных к этим сделкам.

Госдеп: США продолжат оказывать помощь Украине, но не на уровне 2022–2023 годов

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022 и 2023 годов, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

„Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который был в 2022 и 2023 годах“, — сказал Миллер.

По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Украине „встать на ноги“ и построить собственную военно-промышленную базу, чтобы она смогла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.