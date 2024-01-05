ВИДЕО | Четыре шайбы за 50 секунд! Катастрофа сборной Финляндии на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии, показавшая на турнире хорошую игру, одержала две победы и потерпела два поражения на групповом этапе и в дополнительное время обыграла Словакию в четвертьфинале. В полуфинале финские хоккеисты дали бой сборной США, но потерпели поражение со счетом 2:3.

В матче за бронзу в пятницу они вышли на лед против Чехии в качестве фаворитов, и игра началась мощно, когда в первые восемь минут они выигрывали со счетом 2:0. Чехии удалось сравнять счет в середине второй трети игры, но финны ответили тремя шайбами. Перед решающим периодом финская сборная выигрывала со счетом 5:3.

Однако в последнем периоде северных соседей постигло полное фиаско. За две минуты до конца матча Финляндия позволила Чехии забросить четыре шайбы за 50 секунд,

Сборная Финляндии вернулась домой без медалей и с крупным поражением (5:8). Героями в составе сборной Чехии стали Ондржей Бехер, забросивший на последних минутах две шайбы, а также Томаш Гамара и Доминик Рымон, отправившие по одной шайбе за считаные секунды.

Видеообзор матча:

Финальный матч турнира состоится сегодня вечером между сборными Швеции и США.

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