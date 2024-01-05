МНЕНИЕ | Тимур Сагитов: Главная задача для Кылварта - удержать Ратаса любой ценой

По европейской традиции правительствам даётся 100 дней без критики, но в данном случае всё случилось гораздо быстрее. Даже не затрагивая взгляды нового лидера центристов, отношение к правам ЛГБТИКА+ и современному городскому планированию, а также стилю управления, я не заметил серьёзности и амбиций. Возглавляя крупнейшую по численности партию не стоит оставаться на муниципальном уровне, а действовать более решительно - ведь лидер партии, как правило, кандидат номер один на место премьер-министра.

Следующий экзамен для Центристской партии - это выборы в Европарламент. Главная задача для Михаила - удержать Юри Ратаса любой ценой, так как он главный магнит для голосов эстоноязычных избирателей. Естественно, Ратас захочет быть первым номером, в другом случае велика вероятность его появления в списке другой политической силы. В то же время рычаги влияния есть и нынешней представительницы центристов в Европейском Парламенте Яны Тоом, которая в случае исключения из списка или даже из партии может пойти на выборы как независимый кандидат. Успех не гарантирован, но пятизначного количества голосов центристы в любом случае лишатся. Также под вопросом и кандидатура самого Кылварта, который очень популярен в Таллинне и улучшил бы общий результат, но, поделя с союзницей Тоом русскоязычные голоса, откроет путь в Брюссель внутрипартийному оппоненту Ратасу. А исходя из нынешних рейтингов Центристской партии, скорее всего, достанется всего один мандат.

А что потом? Имеется некоторый запас прочности. Государственное финансирование гарантировано до весны 2027 года. Есть власть в столице и в некоторых муниципалитетах на северо-востоке. Потом, вероятно, какие-то позиции пошатнутся. Ключевой регион - это, естественно, Таллинн. Если не получится удержаться в столице, то могут сбыться негативные прогнозы - а именно превращение в маргинальную русскую партию муниципального уровня. Впрочем, всё может поменяться и я не исключаю проведение внеочередного съезда уже в этом году.

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