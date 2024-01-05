Бизнесвумен получила многотысячный штраф за продажу гражданину РФ Bentley. В Россию машину ввезли через Нарвский погранпункт(35)
Рижский городской суд наложил штраф в размере 62 000 евро на предпринимательницу, которая в нарушение международных санкций продала гражданину России автомобиль Bentley стоимостью 112 552 евро, говорится в общедоступном решении суда.
Член правления некой компании допустил нарушение санкций, установленных Евросоюзом (ЕС), причинив значительный ущерб, сказано в вердикте суда. Санкции ЕС запрещают продажу, поставку, передачу или экспорт, прямо или косвенно, предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 50 000 евро, любому физическому или юридическому лицу, организации или организации в России или для использования в России, пишет rus.delfi.lv.
В счете-фактуре на продажу принадлежащего компании автомобиля Bentley Mulsanne Speed стоимостью 112 552 евро получателем был указан гражданин Кыргызстана. Однако автомобиль был ввезен для использования в Россию через пограничный пункт Нарва в Эстонии и незаконно передан там гражданину России, который зарегистрировал автомобиль как свой.
Суд утвердил соглашение между прокурором и подсудимым о признании вины и наказании и назначил штраф в размере 62 000 евро.
Также суд наложил на компанию штраф в размере 111 600 евро.
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