Бизнесвумен получила многотысячный штраф за продажу гражданину РФ Bentley. В Россию машину ввезли через Нарвский погранпункт

Член правления некой компании допустил нарушение санкций, установленных Евросоюзом (ЕС), причинив значительный ущерб, сказано в вердикте суда. Санкции ЕС запрещают продажу, поставку, передачу или экспорт, прямо или косвенно, предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 50 000 евро, любому физическому или юридическому лицу, организации или организации в России или для использования в России, пишет rus.delfi.lv.

В счете-фактуре на продажу принадлежащего компании автомобиля Bentley Mulsanne Speed ​​стоимостью 112 552 евро получателем был указан гражданин Кыргызстана. Однако автомобиль был ввезен для использования в Россию через пограничный пункт Нарва в Эстонии и незаконно передан там гражданину России, который зарегистрировал автомобиль как свой.

Суд утвердил соглашение между прокурором и подсудимым о признании вины и наказании и назначил штраф в размере 62 000 евро.

Также суд наложил на компанию штраф в размере 111 600 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.