СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Снабб“ играет с украинским топ-клубом

„Калев/Снабб“ начал сезон с двух побед, но затем команда выдохлась. С начала октября таллиннский клуб не выигрывают уже 14 матчей подряд, а перед Рождеством проиграл в гостях пярнускому клубу „Садам“ со счетом 63:104.

Сегодня таллиннскую команду ждет тяжелое испытание - она сыграет с действующим чемпионом объединенной лиги „Прометеем“. Украинский клуб, который в этом сезоне также участвует в Еврокубке, в эстоно-латвийской лиге проиграл лишь однажды - в начале ноября он неожиданно уступил „Огре“ со счетом 76:85. В середине декабря „Калев/Снабб“ и „Прометей“ встречались в Риге, и тогда таллиннцы уступили со счетом 62:107.