Кубок мира по биатлону: победа в спринте досталась Германии и Франции. Регина Эрмитс провела лучшую гонку в сезоне

Второй этап КМ подряд в спринте на 10 км выиграл немец Бенедикт Долль, допустив один промах. За ним следуют норвежцы Стурла Лагрейд (1; +1,8), Эндре Стремсхайм (1; +5,4) и лидер общего зачета этапов КМ Йоханнес Бё (2; +19,6).

Рене Цахкна (2; +2.28.5), занявший 49-е место, оказался единственным из четырёх представителей Эстонии, дошедший до субботней гонки преследования, то есть попал в топ 60. В пятницу Райдо Ранкель был 61-м (2; +2,48,2), Кристо Сиймер - 63-м (2; +2,52,1), а 19-летний дебютант КМ Мехис Удам - ​​90-м (3; +4,16,3).

Женский спринт на 7,5 км выиграла француженка Жюстин Брезаз-Буше, допустившая два промаха. Второй стала немка Франциска Пройс (+4,4), отстрелявшая на ноль к восторгу домашней публики, третьей - француженка Софи Шово (1; +4,6).

Эстонские биатлонистки также провели хорошую гонку. Регина Эрмитс, совершившая лучшую гонку в сезоне, допустила один промах и финишировала на 25-м месте (+1,37,3) из 98 спортсменок. Сразу после Эрмитс 26-е место заняла Туули Томингас (2; 1,45). Третья представительница Эстонии, которая обеспечила себе место в гонке преследования, стала Сюзан Кюльм, которая допустила один промах и финишировала на 44-м месте (+2,13). Ханна-Брита Каасик допустила два промаха и заняла 71-е место (+3,26,4).

Мужская гонка преследования на 12,5 км стартует завтра в 13.25 по эстонскому времени, а женская гонка преследования на 10 км – в 15.40.

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