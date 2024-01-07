С января можно подавать заявление для повышения ставки взноса во вторую пенсионную ступень

„Вторая ступень — важная составляющая нашей трехступенчатой пенсионной системы. Каждая ступень играет важную роль в том, чтобы обеспечить достаточную для проживания пенсию. Чтобы мотивировать людей делать более крупные пенсионные накопления, государство с 2025 года предоставляет возможность увеличить взносы во вторую пенсионную ступень. Я рекомендую вести накопления во всех трех ступенях, но также рассмотреть возможность дополнительных взносов во вторую ступень, поскольку более крупные взносы означают, что и пенсия будет больше, особенно если делать взносы в течение длительного времени“, — сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Повышение ставки взноса во вторую ступень является добровольным. Насколько именно увеличится за счет этого пенсия, зависит от нескольких факторов: в основном от зарплаты человека и ее роста, от того, в течение какого времени делаются взносы по более высокой ставке, и от доходности второй ступени. Свою роль играет и способ снятия денег в пенсионном возрасте, т. е. нужно ли при получении накоплений уплачивать еще и 10-процентный подоходный налог либо выбранный способ позволяет снимать пенсионные деньги без уплаты подоходного налога.

„Предположив, что рост заработной платы и доходность второй ступени равны, можно упрощенно сказать, что взносы по 6-процентной ставке увеличивают соотношение брутто-пенсии к брутто-зарплате на 2 процентных пункта за каждые 10 лет накопления. Если в противном случае пенсия из первой и второй ступеней человека, получающего среднюю заработную плату, составила бы 40% от средней заработной платы, то при накоплении в течение 40 лет по ставке взноса 6% соотношение пенсии и заработной платы увеличится почти до 50%“, — пояснила советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Керту Федотов. Применительно к пенсиям 2024 года это означало бы пенсию в размере 970 евро вместо средней пенсии в 776 евро. Если доходность превысит рост зарплаты, пенсия увеличится еще больше, но также и наоборот.