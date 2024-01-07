С января можно подавать заявление для повышения ставки взноса во вторую пенсионную ступень(5)
С января появилась возможность подать заявление для повышения ставки взноса во вторую пенсионную ступень — в дальнейшем можно будет отчислять во вторую ступень вместо 2%также 4% или 6% от брутто-зарплаты. Новая ставка взноса будет применяться с 2025 года.
„Вторая ступень — важная составляющая нашей трехступенчатой пенсионной системы. Каждая ступень играет важную роль в том, чтобы обеспечить достаточную для проживания пенсию. Чтобы мотивировать людей делать более крупные пенсионные накопления, государство с 2025 года предоставляет возможность увеличить взносы во вторую пенсионную ступень. Я рекомендую вести накопления во всех трех ступенях, но также рассмотреть возможность дополнительных взносов во вторую ступень, поскольку более крупные взносы означают, что и пенсия будет больше, особенно если делать взносы в течение длительного времени“, — сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Повышение ставки взноса во вторую ступень является добровольным. Насколько именно увеличится за счет этого пенсия, зависит от нескольких факторов: в основном от зарплаты человека и ее роста, от того, в течение какого времени делаются взносы по более высокой ставке, и от доходности второй ступени. Свою роль играет и способ снятия денег в пенсионном возрасте, т. е. нужно ли при получении накоплений уплачивать еще и 10-процентный подоходный налог либо выбранный способ позволяет снимать пенсионные деньги без уплаты подоходного налога.
„Предположив, что рост заработной платы и доходность второй ступени равны, можно упрощенно сказать, что взносы по 6-процентной ставке увеличивают соотношение брутто-пенсии к брутто-зарплате на 2 процентных пункта за каждые 10 лет накопления. Если в противном случае пенсия из первой и второй ступеней человека, получающего среднюю заработную плату, составила бы 40% от средней заработной платы, то при накоплении в течение 40 лет по ставке взноса 6% соотношение пенсии и заработной платы увеличится почти до 50%“, — пояснила советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Керту Федотов. Применительно к пенсиям 2024 года это означало бы пенсию в размере 970 евро вместо средней пенсии в 776 евро. Если доходность превысит рост зарплаты, пенсия увеличится еще больше, но также и наоборот.
Повышение ставки взноса не повлияет на отчисления в накопительную пенсию за счет социального налога: в любом случае во вторую ступень всегда будет вноситься 4%.
Новая ставка взноса всегда применяется с января и действует как минимум в течение одного календарного года. Чтобы изменить ее, необходимо выбрать новую ставку взноса, отменяющую выбранную ранее.
Заявление об изменении ставки взноса можно подать в любое время. По заявлениям, поданным не позднее конца ноября, новая ставка будет применяться сразу с января наступающего года, по заявлениям, поданным в декабре, — с января следующего за ним года. Если заявление уже подано, в случае необходимости выбранную ставку взноса можно изменить до конца ноября. Для этого необходимо просто подать новое заявление об изменении ставки взноса.
Заявления об изменении ставки взноса можно подать на сайте Пенсионного центра (Pensionikeskus) или у управляющих счетами второй ступени.
Подробную информацию о повышении ставки взноса можно найти здесь.
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