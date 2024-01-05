Полиция подвела итоги минувшего года: безопасность дорожного движения в Эстонии не улучшается

Подполковник полиции Сирле Лойго отметила, что эти цифры вызывают серьезное беспокойство. „По сути, каждую неделю в ДТП погибает один человек, и каждый день пять человек получают травмы. Это слишком много. Очевидно, что безопасность дорожного движения в Эстонии не улучшается“, - сказала она.

Как подчеркнула Лойго, основные факторы серьезных аварий с течением времени не меняются. „Мы по-прежнему говорим о превышении скорости; не пристегнутых ремнями безопасности и не использующих шлемы водителях; о тех, кто находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем. Число погибших в прошлом году точно было бы меньше 30, если бы люди не торопились, использовали ремни и ездили только трезвыми, - добавила она. - Страх получить штраф не может быть единственной причиной для заботы о жизни и безопасности“, — сказала Лойго.

Нетрезвые водители стали причиной 373 ДТП, в которых погибли 11 человек и 114 получили травмы. В прошлом году полиция провела более миллиона проверок водителей на трезвость. 6256 водителей, употребивших алкоголь, были отстранены от управления транспортным средством, из них 2114 были в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

В завершившемся году камеры контроля скорости зафиксировали около 261 000 нарушений скоростного режима, из них около 169 000 случаев приходится на мобильные камеры контроля скорости. При этом число случаев превышения скорости, зафиксированных камерами, сократилось почти на 43 000 по сравнению с предыдущим годом. В основном это произошло из-за изменения тактики работы мобильных камер в Харьюмаа. „Камеры используются чаще, чем раньше, особенно в центре Таллинна и на ведущих к нему дорогах. Это помогает гарантировать, что водитель все же сбавит скорость, прежде чем доберется до районов с более плотным движением, где больше пешеходов и легкого транспорта“, — пояснила Лойго.