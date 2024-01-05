ФОТО | Линдпере, Хенн и десять дебютантов собрались на тренировке футбольной сборной Эстонии

Тренировочные сборы начались 5 января в Таллине, а с 6 по 13 января сборная будет тренироваться на Кипре неподалеку от Пафоса. В рамках сборов нашу сборную ждет товарищеский матч со Швецией, который пройдет 12 января на стадионе „Стелиос Кириакидес“ в Пафосе и начнется в 20:00. Прямая бесплатная трансляция будет показана на Viaplay.

Несколько основных футболистов сборной Эстонии, которые играют в зарубежных клубах, пропустят предстоящие сборы из-за того что они пройдут вне официального периода международных игр ФИФА.. Поэтому за сборную смогут дебютировать десять футболистов.

Полный состав сборной Эстонии по футболу для предстоящих сборов можно посмотреть здесь.

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