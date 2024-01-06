Новый год за решеткой встретили как минимум 1430 белорусских политзаключенных

На 4 января в Беларуси не менее 1430 политзаключенных. В том числе многодетные матери, пенсионеры, студенты, врачи, правозащитники, журналисты, учителя и другие представители белорусского общества. Большинство из них мужчины — 1263 человека. Известно о 167 женщинах-политзаключенных.

На конец 2023 года среди политзаключенных насчитывалось не менее 27 семей, которые были лишены свободы или находились под следствием в СИЗО. За решеткой находятся как супруги, так и дети вместе с родителями.

По состоянию на декабрь 2023 года в стране насчитывалось девять политзаключенных парней, которые встретили 18-летие за решеткой.

Кроме них сейчас за решеткой 17-летний двоюродный правнук Якуба Коласа Никита Бруй, приговоренный к трем годам лишения свободы. Парень уже начал отбывать срок в воспитательной колонии.

Сейчас в исправительных колониях удерживаются пять правозащитников „Вясны“, осужденных к большим срокам: председатель „Вясны“ Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и юрист Владимир Лабкович, координатор волонтерской службы „Вясны“ Марфа Рабкова, а также волонтер Андрей Чепюк.

Среди политзаключенных не менее 48 пенсионеров и пенсионерок — в два раза больше, чем в 2022 году. Самой старшей из них остается 74-летняя Наталья Таран, приговоренная к трем с половиной годам колонии.

Также в нечеловеческих условиях заключения находятся минимум 42 человека с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Так, не менее восьми политзаключенных болеют онкологией.

По данным правозащитников, наибольшее количество политзаключенных отбывало наказание: в колониях — 771 человек, на „химии“ — 178 человек, в тюрьме — 54 человека, в воспитательной колонии — 7 человек, в РНПЦ психического здоровья — 2 человека.

Еще несколько политзаключенных отбывали административный арест в ИВС. А местонахождение по меньшей мере 273 политзаключенных точно не известно правозащитникам „Вясны“.