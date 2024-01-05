Другие виды
05.01.2024, 11:19

Российские и белорусские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие на юношеских зимних Олимпийских играх в корейском Канвондо-2024.

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

„Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года“ – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ранее Международный олимпийский комитет допустил „нейтральных“ российских и белорусских спортсменов к взрослым летним Олимпийским играм в Париже-2024.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея).

Источник: Sports.ru

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