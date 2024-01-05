05.01.2024, 11:19
Российские и белорусские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее
ФОТО: | Delfi Meedia
Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие на юношеских зимних Олимпийских играх в корейском Канвондо-2024.
Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.
„Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года“ – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Ранее Международный олимпийский комитет допустил „нейтральных“ российских и белорусских спортсменов к взрослым летним Олимпийским играм в Париже-2024.
Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея).
Источник: Sports.ru
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