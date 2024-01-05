Российские и белорусские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

„Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года“ – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ранее Международный олимпийский комитет допустил „нейтральных“ российских и белорусских спортсменов к взрослым летним Олимпийским играм в Париже-2024.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .