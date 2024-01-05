Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании фигуристки из США

По информации издания, Соренсен находится под следствием органа, отвечающего за целостность спорта в Канаде (OSIC).

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Источник не раскрывает имя предполагаемой жертвы, но приводит цитаты из отчета центра безопасного спорта США, где она подробно рассказала об изнасиловании. Женщина заявила, что хранила молчание в течение многих лет и никогда не обращалась в полицию или к спортивным чиновникам, потому что боялась, что ее обвинят в клевете, и никто ей не поверит.

Жертва предполагаемого сексуального насилия призналась, что решила подать заявление против Соренсена в OSIC после того, как в июле 2023-го прочитала интервью, в котором фигурист заявил о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

„Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться с ним (в качестве тренера) после того, как он завершит спортивную карьеру, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом никому из авторитетных фигур“, – сказала неназванная женщина.

Соренсен в начале своей карьеры выступал за свою родную Данию, а затем представлял Канаду, начиная с сезона 2018/19.

Соренсену 34 года, он выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт занял 9-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине и 5-е – на прошлогоднем чемпионате мира. В начале декабря фигуристы стали 5-ми в финале Гран-при.

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