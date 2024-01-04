ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (680-й день) | В США заявили, что не видят готовности Путина к переговорам о прекращении огня в Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение суток произошли 44 боевых столкновения. Всего войска РФ нанесли шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
На купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На бахмутском направлении силы обороны отразили три атаки вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.
На авдеевском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где войска РФ семь раз пытались прорвать оборону войск ВСУ.
На шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На запорожском направлении Силы обороны отразили семь атак возле Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.
Войска РФ не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмовых действий, но украинские военные и продолжают удерживать занятые позиции и наносят противнику значительные потери.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника.
Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и три пункта управления противника.
Украинские военные уничтожили командный пункт российских войск вблизи Севастополя, утверждает управление стратегических коммуникаций ВСУ
Согласно заявлению военного ведомства, это произошло около 15:00 4 января.
Минобороны России отчиталось, что сбило десять авиационных ракет над Крымом. В Севастополе при падении обломков пострадал один человек. ВСУ утверждают, что ударили по командному пункту войск РФ.
По утверждению ведомства, попытка теракта „киевского режима“ была пресечена около 17:20 4 января.
Три неразорвавшихся снаряда вывезли из жилых районов Белгорода
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
3 и 4 января из-за найденных боеприпасов власти заявляли об эвакуации жителей близлежащих домов на Красноармейской улице и в микрорайоне Улитка. Сейчас жители начинают возвращаться в свои дома.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
На купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое. Убиты до 100 украинских военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, четыре боевые машины РСЗО, три автомобиля.
На краснолиманском направлении поражены бригады ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка. Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
На южно-донецком направлении поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка и Приютное. Противник потерял убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов.
На запорожском направлении войска РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское. Потери противника — до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля. На херсонском направлении убиты до 30 украинских военнослужащих.
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО в течение суток перехватили три реактивных снаряда HIMARS и сбили 37 украинских беспилотника.
В Челябинске на военном аэродроме „Шагол“ в ночь на 4 января сгорел российский истребитель-бомбардировщик Су-34
Об этом пишут „Украинская правда“ и „РБК-Украина“ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Собеседники журналистов заявили, что за произошедшим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
На аэродроме „Шагол“ базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил РФ.
Российская сторона не сообщала о каких-либо инцидентах на аэродроме в Челябинске.
Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии или в „воинских формированиях“ в период „специальной военной операции“
Об этом сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство, помимо самих военнослужащих, могут получить также члены их семей — супруги, дети и родители. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
„У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А“
Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи со стороны стран Запада, заявил в интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
„У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А, — сказал глава МИДа. — Украина будет продолжать борьбу с теми ресурсами, которые имеет. И как правильно сказал генсек [НАТО], то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа“.
По словам Кулебы, в случае победы России в войне другие мировые лидеры будут иметь соблазн пойти по ее стопам, и это потребует более высокой цены от США.
„Те, кто в своих внешнеполитических расчетах думают, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если увидит, что он может достичь успеха в Украине, совершают огромную ошибку. Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в план А, мы работаем над планом А, и мы его воплотим“, — заключил украинский министр.
В США заявили, что не видят готовности Путина к переговорам о прекращении огня в Украине
В Госдепартаменте США считают, что президент России Владимир Путин „определенно не ведет себя как человек, готовый к переговорам“, несмотря на появляющиеся об этом сообщения в прессе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
„Несмотря на всю шумиху, которую я видел в последние несколько дней в некоторых сообщениях прессы, что Путин внезапно захотел переговоров, он определенно не ведет себя как человек, который готов вести переговоры“, — сказал Кирби на брифинге.
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