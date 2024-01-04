ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (680-й день) | В США заявили, что не видят готовности Путина к переговорам о прекращении огня в Украине

Войска РФ не отказываются от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмовых действий, но украинские военные и продолжают удерживать занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

На запорожском направлении Силы обороны отразили семь атак возле Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где войска РФ семь раз пытались прорвать оборону войск ВСУ.

На авдеевском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На бахмутском направлении силы обороны отразили три атаки вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

В течение суток произошли 44 боевых столкновения. Всего войска РФ нанесли шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО в течение суток перехватили три реактивных снаряда HIMARS и сбили 37 украинских беспилотника.

На запорожском направлении войска РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское. Потери противника — до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля. На херсонском направлении убиты до 30 украинских военнослужащих.

На южно-донецком направлении поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка и Приютное. Противник потерял убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов.

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка. Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

На краснолиманском направлении поражены бригады ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое. Убиты до 100 украинских военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, четыре боевые машины РСЗО, три автомобиля.

3 и 4 января из-за найденных боеприпасов власти заявляли об эвакуации жителей близлежащих домов на Красноармейской улице и в микрорайоне Улитка. Сейчас жители начинают возвращаться в свои дома.

Минобороны России отчиталось , что сбило десять авиационных ракет над Крымом. В Севастополе при падении обломков пострадал один человек. ВСУ утверждают, что ударили по командному пункту войск РФ.

В Челябинске на военном аэродроме „Шагол“ в ночь на 4 января сгорел российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Об этом пишут „Украинская правда“ и „РБК-Украина“ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Собеседники журналистов заявили, что за произошедшим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

На аэродроме „Шагол“ базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил РФ.

Российская сторона не сообщала о каких-либо инцидентах на аэродроме в Челябинске.

Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии или в „воинских формированиях“ в период „специальной военной операции“

Об этом сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство, помимо самих военнослужащих, могут получить также члены их семей — супруги, дети и родители. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

„У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А“

Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи со стороны стран Запада, заявил в интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

„У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А, — сказал глава МИДа. — Украина будет продолжать борьбу с теми ресурсами, которые имеет. И как правильно сказал генсек [НАТО], то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа“.

По словам Кулебы, в случае победы России в войне другие мировые лидеры будут иметь соблазн пойти по ее стопам, и это потребует более высокой цены от США.

„Те, кто в своих внешнеполитических расчетах думают, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если увидит, что он может достичь успеха в Украине, совершают огромную ошибку. Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в план А, мы работаем над планом А, и мы его воплотим“, — заключил украинский министр.

В США заявили, что не видят готовности Путина к переговорам о прекращении огня в Украине

В Госдепартаменте США считают, что президент России Владимир Путин „определенно не ведет себя как человек, готовый к переговорам“, несмотря на появляющиеся об этом сообщения в прессе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

„Несмотря на всю шумиху, которую я видел в последние несколько дней в некоторых сообщениях прессы, что Путин внезапно захотел переговоров, он определенно не ведет себя как человек, который готов вести переговоры“, — сказал Кирби на брифинге.

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