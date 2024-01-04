ВИДЕО | Защитник сборной Эстонии сменил „Флору“ на „Левадию“

Калласте стал первым приобретением „Левадии“ перед новым сезоном. Левый защитник вернулся в Эстонию из Польши в 2020 году, присоединившись к 12-кратному чемпиону Эстонии таллиннской „Флоре“. Вместе они дошли до исторического группового этапа Лиги конференций.

Кен Калласте трижды становился чемпионом Эстонии в составе „Флоры“ (2020, 2021, 2023) и один раз в составе „Нымме Калью“ (2012).

„После того, как я не остался во „Флоре“, „Левадия“ позвонила мне и проявила большой интерес. Я сам хотел продолжать играть в футбол, поэтому мы договорились. У „Левадии“ нет другой цели, кроме как стать чемпионом. У меня та же цель!!“, - сказал Калласте в интервью новому клубу..

В Эстонии Калласте выступал за клубы „Тервис“ (Пярну), „Тулевик“ (Вильянди), „Флору“ и „Нымме Калью“, а на международном уровне играл только за польские клубы „Гурник“, „Корона“ и „Тыхы“.

Всего в высшей лиги чемпионате Эстонии Калласте сыграл 337 матчей, забив 34 гола и отдав 50 голевых передач.

Калласте сыграл за сборную Эстонии 59 матчей.

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