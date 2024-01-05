„Плати или служи“. Новая мобилизационная инициатива Киева способна расколоть украинское общество

Принцип „плати налоги или служи“ якобы хотят распространить и на индивидуальных предпринимателей, пользующихся упрощенной системой начисления налогов, однако готовой схемы для них еще не наработали.

Журналисты пишут, что сотрудники IT-сектора, для которых действуют особые критерии налогообложения, для освобождения от мобилизации должны будут зарабатывать около 3200 долларов.

Публикация Forbes утверждает, что обсуждается другой критерий для освобождения от мобилизации: под него будут подпадать те, за кого работодатель отчисляет единый социальный взнос в размере примерно 14,5 тыс. гривен – это соответствует официальной зарплате около 66 тыс. гривен.

Эта сумма, подсчитали журналисты, соответствует официальной зарплате в примерно 33,4 тыс. гривен. Это более чем в два раза превышает размер средней зарплаты по Украине согласно статистике ее Пенсионного фонда, и на две трети больше средней зарплаты по Киеву, если верить ресурсу Work.ua.

Forbes пишет, что нововведение может коснуться тех украинцев, которые отчисляют в бюджет подоходный налог в размере около 6000 гривен в месяц.

Но общий смысл инициативы состоит в том, что украинские мужчины, получающие высокие „белые“ зарплаты могут получить возможность автоматического бронирования от мобилизации.

Первым о планах властей изменить правила бронирования военнообязанных со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил украинский Forbes (нужна подписка). Описанные в этой публикации предложения на этот момент не оформлены в готовый законопроект, работа над их конкретными параметрами якобы продолжается.

Но предложение вызвало недоумение у многих действующих военнослужащих и пользователей соцсетей. Критики усматривают в этой инициативе попытку разделить всех украинцев на бедных и богатых, сделав войну уделом менее зажиточной части населения.

Экономические эксперты призывают к прагматичному подходу и считают эту инициативу попыткой одним махом решить две актуальные задачи – провести мобилизацию, чтобы пополнить Вооруженные силы, и удержать на плаву экономику.

Официально у этого предложения нет автора. Уже первые его обсуждения показали, что оно способно расколоть украинское общество.

Этот документ снижает минимальный возраст мобилизации с 27 лет до 25, уточняет вопросы ведения воинского учета, активнее приобщает к процессу мобилизации полицию и местные органы власти, а также вводит жесткие санкции за уклонение от призыва.

Активизировать мобилизацию призван новый законопроект, который на протяжении нескольких месяцев в закрытом режиме разрабатывала межведомственная рабочая группа во главе с руководителем президентской фракции „Слуга народа“ Давидом Арахамией. В последние дни 2023 года его внесли в парламент от имени правительства.

Формально мобилизация в Украине была объявлена еще 24 февраля 2022 года. Но очередей у военкоматов, которые были повсеместным явлением в первые недели и даже месяцы после российского вторжения, уже не видно. Более привычными стали раздачи повесток на улицах украинских городов и сел, а также на дорожных блокпостах.

Несмотря на то, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный позже отверг заявление президента – мол, военные не озвучивали конкретных цифр желаемой мобилизации, - привлечение большого количества новобранцев в ряды ВСУ в любом случае уже давно стало проблематичной задачей.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило на этот год 450-500 тысяч новобранцев.

Профильный комитет начал рассматривать проект на этой неделе, голосование в первом чтении собеседник Би-би-си допускает в конце следующей недели.

Наблюдатели допускают, что эти изменения могут появиться в большом законопроекте о новых правилах мобилизации, который перед Новым годом внесло в Верховную раду правительство и который уже вызвал в украинском обществе ожесточенные дискуссии.

„Но я за то, чтобы, если это делать, то брать 15 миллионов (гривен) – столько, сколько государство выплачивает родственникам погибшего военнослужащего“, - добавил собеседник Би-би-си.

Источник Украинской службы Би-би-си, причастный к разработке законодательства о мобилизации, подтвердил, что такие планы действительно обсуждают.

Специфика украинской ситуации состоит в том, что финансировать свою армию Украина должна сама: более того, Владимир Зеленский в декабре уточнил, что одного украинского солдата в армии должны обеспечивать шестеро налогоплательщиков в тылу.

Откуда взять такую астрономическую сумму – вопрос открытый, сказал тогда Зеленский. Украинская экономика чрезвычайно сильно пострадала от российского вторжения. Дефицит госбюджета на 2024 год составляет около 20% ВВП Украины. Траты на оборону в этом году запланированы на уровне 1,6 трлн гривен, около половины общей суммы бюджетных расходов.

С другой стороны, содержание армии во время войны – очень дорогое удовольствие. Призыв, обучение и обеспечение сотен тысяч новобранцев налагают на украинский бюджет дополнительный груз. В конце декабря Владимир Зеленский говорил, что дополнительная мобилизация обойдется бюджету в 500 млрд гривен – более того, есть мнения, что это довольно консервативная оценка расходов.

Возмещение потерь украинской армии, предоставление ее солдатам отдыха – это объективная потребность, тем более в ситуации, когда Владимир Путин всячески показывает готовность воевать „до полной реализации целей СВО“, то есть, по сути, бесконечно долго.

С одной стороны, призыв дополнительных десятков и сотен тысяч людей – это явная необходимость. В Силах обороны Украины сейчас служат около 1,1 млн человек, многие из них несут службу с первого дня полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, некоторые и раньше принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

Теоретически это значит, что в правила мобилизации могут быть внесены и те изменения, о которых пишет Forbes.

В итоге ключевые спикеры лагеря украинской власти – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и замглавы фракции „Слуга народа“ Евгения Кравчук – заявили, что в нынешнем виде правительственный законопроект выставлен на голосование в Раде не будет.

Уже первые обсуждения отдельных положений этого законопроекта показали, что в парламенте да и в обществе в целом вокруг него развернется жесткое противостояние.

Дело в том, что условия предоставления финансовой помощи от западных партнеров предусматривают, что ее нельзя использовать на оборону: за счет западных денег закрываются расходы на медицину, образование, соцвыплаты.

Но в конце прошлого года ситуация с деньгами от партнеров осложнилась: два самых больших донора Украины - США и ЕС – до сих пор не одобрили многомиллиардные программы финансовой помощи Киеву. Вероятнее всего, средства и от США, и от ЕС все-таки будут выделены, но когда именно ждать первые транши и в каких объемах, неизвестно.

Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко говорил, что ситуация с госфинансами сейчас хуже, чем в начале вторжения, и призывал украинцев „протрезветь“.

В ноябре прошлого года Марченко оценивал размер бюджетной дыры в 29 млрд долларов. Если из-за сокращения международной помощи в бюджете не будет хватать 5-10 млрд долларов, говорил он, это будет проблемой, которую можно решить „в рамках бюджетного поля“.

„Но если эта проблема будет 20 миллиардов, то я, честно говоря, не знаю…“ - честно признавался министр.

Все это ставит украинскую власть перед сложным выбором – идти на болезненные и непопулярные решения, рискуя рейтингами и популярностью, или ставить под угрозу позицию Украины в войне с Россией.

Справедливость и эффективность

Экономические эксперты объясняют инициативу о выведении из-под мобилизации хорошо зарабатывающих украинцев желанием властей убить одним выстрелом двух зайцев: провести мобилизацию, но при этом сохранить самых эффективных налогоплательщиков и, более того, возможно, получить новых.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в фейсбуке назвал эту инициативу „лучшим стимулом для легализации зарплат в истории страны“.

Экономист Павел Кухта – „демонстрацией грамотного подхода властей“ в войне экономик на истощение. А финансист Сергей Фурса в комментарии Украинской службе Би-би-си – шагом к эффективному ведению войны.