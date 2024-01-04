Правда ли, что актёр Малкольм Макдауэлл призвал Зеленского лечиться от наркозависимости?
В декабре 2023 года в соцсетях завирусилось очередное видеообращение западной знаменитости к президенту Украины — на этот раз якобы от звезды фильма „Заводной апельсин“. Мы выяснили, реален ли этот ролик.
В многочисленных публикациях сообщается, будто 80-летний британский актёр, которого авторы постов почему-то называли американцем, стал очередной звездой, обратившейся к Владимиру Зеленскому с советом лечь в наркологическую клинику. „Владимир… Ты имеешь зависимость от алкоголя и наркотиков. Послушай, ты не можешь бросить самостоятельно. Я знаю, о чём говорю, я был зависим. Я чист уже 42 года. Тебе нужна помощь! Отправляйся на программу „12 шагов““ — такую цитату актёра из вирального видео приводят в большинстве записей.
Согласно сервису TGStat, на момент написания этого разбора посты об обращении Макдауэлла в общей сложности набрали около 1,8 млн просмотров. Подобные публикации появились в канале телеведущего Руслана Осташко (97 000 просмотров), а также „Дядя Слава“ (176 000), „Путин в Telegram“ (154 000), Voblya (129 000), „Первый народный“ (112 000), „Пуля“ (98 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (86 000), „Правда России“ (74 000; удалено), „ЧП / Крым“ (69 000), „Клубный сервис“ (67 000), „Миротворец“ (66 000), „С места событий“ (64 000), „Федерация“ (63 000), „Яков Кедми“ (58 000), „Пехотинец“ (48 000) и др. Кроме того, вирусный ролик публиковали пользователи и паблики во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут), соцсети X и некоторые новостные сайты.
Распространяемое обращение длится почти три минуты и представляет собой запись экрана смартфона, на котором якобы демонстрируются сториз из инстаграма Макдауэлла. При этом в публикациях, как следует из вирусного видео, был отмечен официальный профиль Зеленского в этой соцсети. Ниже приводим полный перевод слов актёра.
Привет, Владимир. Как ты? Это Малкольм Макдауэлл. [Склейка.] Ты пристрастился к алкоголю и наркотикам. И не имеет значения к каким, потому что это всё химия. Слушай, ты не сможешь бросить это самостоятельно. И сейчас с тобой говорит зависимый — я сам зависим. Я чист уже 42 года, но каждый день всё ещё есть шанс, что я вернусь к этому, если не буду работать над собой. И эта работа — следовать программе „12 шагов“. Это значит, что нужно пойти в общество анонимных алкоголиков, анонимных кокаинистов или куда тебе больше нравится. Но тебе понадобится помощь друзей и знакомых, чтобы помочь тебе пережить трудные времена. И конечно, вся твоя семья и друзья волнуются о тебе, но ты это и так знаешь. Но тебе всё равно, ведь у тебя свои дела. Ты нашёл себе госпожу — неважно, какой это наркотик или алкоголь, ты заинтересован только в них и в том, как получить их ещё больше. Но ты… Пожалуйста, это возможно! У меня реально ехала крыша, и я сходил с ума, но смог вернуться. И, как это ни странно, я даже рад, что прошёл через всё это, потому что теперь я понимаю, через что проходят люди, ведь я сам был на этом пути. Поэтому, возвращаясь к тебе: будет намного лучше, если ты будешь просыпаться без похмелья, когда чувствуешь себя неважно, мозг не работает и ты еле-еле можешь подняться. Есть надежда, и есть путь назад — ты должен, просто обязан принять их. Видит бог, ты не хочешь умирать, а вокруг сейчас так много всякой дряни. Например, ты слышишь, что кто-то курит косяк, напичканный каким-то дерьмом, а потом бум — и всё. Мы не хотим, чтобы подобное случилось с тобой. Пожалуйста, обратись за помощью. Она есть: там очень дружелюбные люди, которые примут тебя, обнимут и помогут. Так что не отказывайся! Ну всё, желаю всем вам счастливого Рождества и всего хорошего! Пока!
Упоминаний такого ролика нет ни в одном авторитетном англоязычном СМИ, не получилось найти следов этой сториз ни в соцсетях актёра, ни в фанатских сообществах. Дело в том, что это очередной, уже восьмой по счёту, пример поддельного видеообращения селебрити к президенту Украины. Ранее „Проверено“ разбирало аналогичные видео якобы от актёров Элайджи Вуда, Дина Норриса и Джона К. Макгинли, актрисы Кейт Флэннери, боксёра Майка Тайсона, музыканта Шаво Одаджяна и бизнес-леди Присциллы Пресли.
Фейк с Макдауэллом выполнен по той же схеме: авторы подделки заказали настоящее обращение от актёра на сайте Cameo, где каждый желающий может купить короткий видеопривет от множества звёзд. В случае с Макдауэллом такой подарок обойдётся в $100. Именно поэтому на видео актёр ни разу не произносит фамилию Владимира, к которому обращается, — скорее всего, заказчики фейка указали лишь имя. Затем неизвестные смонтировали полученное обращение так, будто бы знаменитость выложила его у себя в соцсетях. На временной отметке 02:30 также появляется надпись со ссылкой на медицинский центр „Бетти Форд“, который упоминался в большинстве подобных фейковых сториз. Единственное принципиальное отличие от предыдущих семи случаев — отсутствие рекламы несуществующего документального сериала Тома Круза.
Распространение подделки также проходило традиционно: его якобы прислал в российские провластные Telegram-каналы анонимный подписчик. Самые ранние найденные „Проверено“ публикации появились 18 декабря в 21:35 по московскому времени в Telegram-каналах „Шкварка News“ (6700 просмотров) и „Шкварка 2.0“ (1100). К слову, 23 декабря эти посты там продублировали.
Это уже не первый раз, когда видео от звезды „Заводного апельсина“ используют в подобной схеме. Так, в сентябре в соцсетях распространяли сообщения о том, что западные знаменитости обратились к президенту Молдовы Майе Санду с призывом „Давайте скинем Санду!“. В верхней части фальшивого видео был расположен логотип новостной программы молдавского телеканала TV8. Помимо Макдауэлла, авторы подделки заказали обращения от актёров Дольфа Лундгрена ($350 за ролик на момент написания этого разбора), Брайана Баумгартнера ($195), Эрика Робертса ($105), Марка Дакаскоса ($200) и Майкла Мэдсена ($300), актрисы Линдси Лохан ($400), рэпера Xzibit ($300), конферансье Майкла Баффера ($375) и сооснователя Apple Стива Возняка ($500) — все они представлены на сервисе Cameo. Если на момент заказов не было скидок, то такой ролик обошёлся в $2825 без учёта работы по монтажу.
На этот фейк попалось мало Telegram-каналов с относительно небольшой совокупной аудиторией (возможно, дело в том, что ролик был подготовлен специально для молдавской аудитории). Наиболее ранняя публикация из тех, что отследило „Проверено“, появилась утром 26 сентября в канале „Кишинёв 24“ (17 000 просмотров). Также поддельное видео разместили каналы „Свежести“ (30 000), „Оптимистка в штатском“ (16 000), „Гудошников“ (14 000), „Молдавский крот“ (14 000), „Молдавский vагон“ (12 000) и „Медведь“ (7200). При этом в хорошо нам знакомых „V рука Кремля Z“ (8100), „Шкварке News“ (3400) и „Шкварке 2.0“ (1500) снова указано, что новость прислал читатель. И, хотя авторы большинства постов отдельно отметили, что это не дипфейк, в канале „Выбор Молдовы“ (1000 просмотров) в этом усомнились: „Хотелось бы поверить, что это правда. Однако новые технологии нейросетей позволяют не только говорить голосом персонажа, но и меняют мимику его лица. То есть нейросеть меняет лицо так, что, читая по губам, складывается ощущение, что видео не подделка. Вероятность фейка высока, потому что людям с видео нет никакого дела до Санду. С очень небольшой вероятностью, им хорошо заплатили. Но разве этим людям нужны деньги?“
Итог: Фейк