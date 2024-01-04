Правда ли, что актёр Малкольм Макдауэлл призвал Зеленского лечиться от наркозависимости?

Привет, Владимир. Как ты? Это Малкольм Макдауэлл. [Склейка.] Ты пристрастился к алкоголю и наркотикам. И не имеет значения к каким, потому что это всё химия. Слушай, ты не сможешь бросить это самостоятельно. И сейчас с тобой говорит зависимый — я сам зависим. Я чист уже 42 года, но каждый день всё ещё есть шанс, что я вернусь к этому, если не буду работать над собой. И эта работа — следовать программе „12 шагов“. Это значит, что нужно пойти в общество анонимных алкоголиков, анонимных кокаинистов или куда тебе больше нравится. Но тебе понадобится помощь друзей и знакомых, чтобы помочь тебе пережить трудные времена. И конечно, вся твоя семья и друзья волнуются о тебе, но ты это и так знаешь. Но тебе всё равно, ведь у тебя свои дела. Ты нашёл себе госпожу — неважно, какой это наркотик или алкоголь, ты заинтересован только в них и в том, как получить их ещё больше. Но ты… Пожалуйста, это возможно! У меня реально ехала крыша, и я сходил с ума, но смог вернуться. И, как это ни странно, я даже рад, что прошёл через всё это, потому что теперь я понимаю, через что проходят люди, ведь я сам был на этом пути. Поэтому, возвращаясь к тебе: будет намного лучше, если ты будешь просыпаться без похмелья, когда чувствуешь себя неважно, мозг не работает и ты еле-еле можешь подняться. Есть надежда, и есть путь назад — ты должен, просто обязан принять их. Видит бог, ты не хочешь умирать, а вокруг сейчас так много всякой дряни. Например, ты слышишь, что кто-то курит косяк, напичканный каким-то дерьмом, а потом бум — и всё. Мы не хотим, чтобы подобное случилось с тобой. Пожалуйста, обратись за помощью. Она есть: там очень дружелюбные люди, которые примут тебя, обнимут и помогут. Так что не отказывайся! Ну всё, желаю всем вам счастливого Рождества и всего хорошего! Пока!