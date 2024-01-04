В США заявили, что не видят готовности Путина к переговорам о прекращении огня в Украине

„Несмотря на всю шумиху, которую я видел в последние несколько дней в некоторых сообщениях прессы, что Путин внезапно захотел переговоров, он определенно не ведет себя как человек, который готов вести переговоры“, — сказал Кирби на брифинге.

По словам Кирби, который привел в пример последние российские атаки на украинские города, Путин „делает все, что в его силах“, чтобы не дать украинцам „встать на ноги“, поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование Украины, выдвинутый президентом США Джо Байденом, был принят конгрессом.

В конце декабря The New York Times со ссылкой на российских и американских чиновников писал, что Путин начиная с сентября по разным дипломатическим каналам „подает сигналы“ о готовности начать переговоры о прекращении огня в Украине. По словам источников газеты, Путин передавал через посредников, что готов прекратить огонь и заморозить боевые действия в текущих границах.

27 декабря США объявили о последнем в 2023 году пакете военной помощи Украине — на 250 миллионов долларов. Ранее Кирби сообщал, что после отправки этого пакета средства на помощь Украине будут исчерпаны и призывал конгресс ускорить процесс одобрения дополнительного финансирования.

Тем временем, 29 декабря российские войска нанесли один из самых массированных с начала войны удар по ряду украинских областей и городов, включая Киев. Еще один удар по Киеву и Харькову был нанесен 31 декабря, а затем — в ночь на 2 января.

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